Cruz Azul vs Monterrey: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la Jornada 15 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, hoy 25 de octubre; marcador online

Te puede interesar: ATENCIÓN: Armando González tendría una OFERTA para salir de Chivas y jugar en Europa

Cruz Azul recibe a Monterrey en el Estadio Olímpico Universitario. Luego de la fecha doble, ambos equipos encaran el partido con el boleto asegurado a la Fase Final del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX.

Dirigidos por Martín Anselmi, el cuadro de La Noria llega al partido tras haber empatado en su visita a Necaxa. Por su parte, Rayados viene de vencer a los Bravos de Juárez en la Fecha 14.

Te puede interesar: ¡INCREÍBLE! Fichaje BOMBA de Pumas sería su primera BAJA para el Clausura 2026