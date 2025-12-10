ÚLTIMA HORA: Los partidos de la primera ronda de la Concachampions 2026

Este martes 9 de diciembre del 2025, se llevó acabo el sorteo para determinar los juegos de la primera ronda de la Concacaf Champions Cup 2026 y el camino que tendrá cada equipo.

En la primera ronda, se enfrentarán 22 equipos para poder clasificar a los Octavos de Final. Los equipos que tendrán actividad son: Pumas, San Diego FC, LA Galaxy, Sporting SM, Cruz Azul, Vancouver FC, CF Rayados de Monterrey, Club Xelojú, LAFC, Real España, Nashville SC, Ottawa, América, Olimpia, Philadelphia, Defence Force, Tigres, Forge FC, Cincinnatti, O&M FC, Whitecaps y Cartaginés

Los juegos de la primera ronda quedaron de la siguiente forma:



Pumas vs San Diego FC

LA Galaxy vs Sporting SM

Cruz Azul vs Vancouver FC

CF Rayados de Monterrey vs Club Xelajú

LAFC vs Real España

Nashville SC vs Ottawa

América vs Olimpia

Philadelphia vs Defence Force

Tigres vs Forge FC

Cincinnatti vs O&M FC

Whitecaps vs Cartaginés

Champions Cup Round One Matchups are set 🤩



Official Draw results are confirmed ✅ pic.twitter.com/rCfmK11eZW — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) December 10, 2025

Los encuentros de la primera ronda se van a disputar a ida y vuelta, por lo que cada equipo jugará un encuentro en su estadio de local.

Los equipos clasificados a Octavos de Final de Concachampions

De igual forma, se dio a conocer que ya hay cuatro equipos clasificados directamente a los Octavos de Final de Concacaf Champions Cup.

Debido a su gran nivel, cinco equipos avanzaron directo a Octavos de Final y se enfrentaran a los equipos ganadores de la primera ronda.

Los clubes ya clasificados son: Toluca, MT Pleasant, LD Alajuelense, Inter Miami y Seattle Sounders.

¿Cómo es el formato de competencia de la Concacaf Champions Cup?

El formato de la Copa de Campeones de Concacaf se disputa en una serie de eliminación directa y consta de cinco rondas: Primera Ronda, Octavos de Final, Cuartos de Final, Semifinales y Final.

Durante las primeras cuatro fases se juegan partidos de ida y vuelta, mientas que la Final se disputa a un solo partido. La primera ronda de la Concachampions 2026 se va a jugar entre el 3 el 26 de febrero del año entrante.

