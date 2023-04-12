Dueño del Chelsea pronostica amplia victoria ante Real Madrid

Todd Boehly, dueño del Chelsea, afirma que su equipo ganará 3-0 esta noche (tarde en México) en la cancha del Santiago Bernabéu.

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Boehly, dueño desde el año pasado del club londinense, fue cazado a la salida de la comida con Florentino Pérez en la capital española, y se mostró optimista de cara a la ida de cuartos de final contra el Real Madrid.

"A los aficionados les diría que tengan fe, vamos a ganar 3-0 esta noche", apuntó Boehly, que también fue cuestionado por cómo ve el tiempo que lleva en el Chelsea.

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"Este es un proyecto a largo plazo y estamos trabajando muy duro en él. El futuro es brillante y tenemos muchas ganas de esta noche", añadió Boehly.

Real Madrid vs Chelsea, duelo de los dos últimos campeones de la Champions League

Real Madrid y Chelsea son los dos últimos equipos que han ganado la Champions League, se dejaron atrás uno a otro en el camino a la gloria, y por tercer año consecutivo los dos equipos se enfrentan, por una plaza en semifinales, en el reencuentro del equipo de Carlo Ancelotti ante la que era su 'bestia negra' hasta la pasada edición y que llega al Santiago Bernabéu en una profunda crisis buscando un salvavidas de la mano de Frank Lampard.

La historia cambió en una eliminatoria en la que el Real Madrid firmó uno de sus mejores partidos del pasado curso, en Stamford Bridge con triplete de Karim Benzema (1-3), y tiró de heroica cuando otros lo ven todo perdido, tras ser remontado en el Santiago Bernabéu. También con un tanto de Karim en la prórroga que daba forma al segundo capítulo de remontadas, después de la firmada ante el PSG y sin saber que aún le esperaba la mejor, ante el Manchester City.

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El poderío madridista se refleja en esos momentos de grandeza. Diez semifinales en las doce últimas ediciones de la Champions League. Busca la undécima en un duelo, sobre el papel, desigual. La capacidad de mutación de un Real Madrid sin opciones en LaLiga y que se transforma en una competición en la que ya lanzó un aviso con una goleada para la historia en el primer cruce. Nunca nadie le había endosado cinco al Liverpool en Anfield en competición europea.