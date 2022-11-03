PSG y Benfica empatados en todo en Fase de Grupos de Champions

Ya están definidos los equipos que superaron la Fase de Grupos de la Champions League 2022/23. Por primera ocasión en la historia, dos equipos empataron en todo. El PSG, de Messi, Neymar y Mbappé sumaron los mismo puntos, goles a favor y en contra que el cuadro de Lisboa, el Benfica.

El Grupo H estaba conformado por:

París Saint German

Juventus

Benfica

Maccabi Haifa

PSG

El cuadro parisino sumó 14 unidades. Su primer enfrentamiento fue ante la ‘Vecchia Signora‘ en el Parque de los Príncipes, en el que se antepuso 2-1. La siguiente jornada visitó la casa del Macabbi Haifa en Israel, volvió a ganar, en esta ocasión 3-1.

Para la siguiente fecha fue visitante de nuevo. Empató 1-1 en el Estádio da Luz contra el Benfica y el resultado fue el mismo cuando los recibieron en Francia. En su segundo duelo contra el equipo israelita golearon 7 a 2 y en su último partido de la primera ronda derrotaron nuevamente al equipo de Turín, esta vez fue en el Juventus Stadium.

Benfica

El equipo portugués hizo su debut en esta edición de la Champions ganando 2-0 en casa ante el Maccabi Haifa. En la segunda fecha fue nuevamente vencedor, 2-1 de visita contra la Juve. Tras el descalabró en Italia, sumó dos empates al hilo, ambos ante el PSG.

Volvió a enfrentar a la Juventus, esta vez en casa llevándose la victoria por 4-3. Para definir el grupo en la útima fecha viajó a Israel, en donde vapuleó 6 a 1 a M. Haifa.

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¿Quién será primer lugar del Grupo H, PSG o Benfica?

Es la primera vez en la historia de la Liga de Campeones de Europa en la que dos equipos empatan en todo: en puntos, goles anotados y encajados.

Ambas escuadras sumaron 14 puntos en seis partidos jugados. Los dos ganaron cuatro, empataron dos y no conocieron la derrota. También convirtieron 16 anotaciones y recibieron siete.

Entonces, ¿quién avanzará como líder? Será el Benfica, esto se debe a que vieron puerta de visita en más ocasiones que los dirigidos por Christophe Galtier.

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