PSG vs Flamengo; ¿Dónde ver EN VIVO la final de la Copa Intercontinental 2025?

Gran partido que nos espera en la final de la Copa Intercontinental 2025, el Paris Saint Germain se verá las caras con el Flamengo en un cotejo de pronóstico reservado. Los franceses llegan como vigentes campeones de la UEFA Champions League, mientras que, el club brasileño es el monarca de la más reciente Copa Libertadores y tuvo que pasar por Cruz Azul y el Pyramids para citarse con los pupilos de Luis Enrique.

Será este miércoles 17 de diciembre cuando estos dos gigantes del futbol mundial choquen en punto de las 11:00 am hora de la Ciudad de México. A pesar de que la balanza se inclina a favor del PSG gracias a su calidad de plantilla, el Mengao querrá dar la sorpresa y bajo el mando de Filipe Luis darle una alegría más a su afición esta temporada.

Día: Miércoles 17 de diciembr

Hora: 11:00 am hora de la Ciudad de México

Dónde ver: FIFA+

Plantillas de élite

El Paris Saint Germain está valuado en más de un billón de euros por el portal especializado Transfermarkt y es que tan solo en sus filas hay tres futbolistas que cuestan más de 100 millones de euros (Joao Neves, Vitinha y Ousmane Dembelé), por si fuera poco, hay siete jugadores que valen más de 50 mde y ello hace que su plantilla sea de las más potentes de todo el futbol.

Por otro lado, el Mengao no se queda atrás aunque guarda proporciones con el PSG. Su plantilla está valuada en 187 mde y es una de las más valiosas de todo el continente americano. Samuel Lino es su jugador más caro con 20 mde, seguido de Pedro (18 mde), Giorgian de Arrascaeta (15 mde) y el central Leo Ortiz (15 mde) lo que hace al Flamengo un rival complicado para cualquier equipo de futbol.

Finalmente, UEFA buscará su segundo título bajo este formato tras la victoria del Real Madrid sobre el Pachuca por 3-0 el año pasado, dejando fuera al Botafogo de toda posibilidad.