Cobertura PSV vs Feyenoord EN VIVO | Jornada 24 Eredivisie

Este domingo tres de marzo del 2024, se disputa un partido bastante importante en la Eredivisie pues los dos primeros lugares se enfrentan en la jornada 24 y el resultado podría acercar al equipo al título o cerrar la pelea.

Se trata del encuentro entre el PSV vs Feyenoord que se disputará en el Estadio Philips. El conjunto del PSV llega en el primer lugar con 65 puntos conseguidos luego de ganar 21 encuentros, empatar dos y no perder ninguno.

El encuentro nos puede regalar ver a Hirving Lozano enfrentar a Santiago Giménez. Dos de los mexicanos que mejor nivel han mostrado en los últimos años.

En el caso del Feyenoord, que es el actual campeón de la competencia llega en el segundo lugar con 55 puntos conseguidos luego de ganar 17 partidos, empatar cuatro y perder dos.

💥 Toornstra in 2021 or Janmaat in 2014? 💥#psvfey pic.twitter.com/fdCCe2JD5z

— Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) March 2, 2024