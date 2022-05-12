Resumen Puebla 1-1 América | Liguilla | Clausura 2022 | Liga BBVA Mx

Puebla y América igualaron 1-1 en el juego de ida de los Cuartos de Final del Clausura 2022. En el encuentro disputado en el Estadio Cuauhtémoc, las Águilas lograron rescatar el empate y todo se definirá el próximo 14 de mayo en la cancha del Estadio Azteca.

Durante el partido, la escuadra comandada por Fernando Ortiz sufrió la baja de Federico Viñas. El futbolista uruguayo presentó un choque con el guardameta, Antony Silva y tuvo que abandonar el terreno de juego.

Fue en el segundo tiempo cuando el equipo dirigido por Nicolás Larcamón se puso arriba al minuto 55. Fernando Aristeguieta recibió el balón dentro del área chica y logró superar a Guillermo Ochoa quien en primera instancia, había tapado el remate del delantero venezolano.

Finalmente, América consiguió igualar el encuentro al 80’. En una jugada polémica, Sebastián Cáceres remató de cabeza y mandó el balón al fondo para poner el 1-1 tras un servicio de Diego Valdés.