ÚLTIMA HORA: El primer equipo eliminado del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Este viernes 24 de octubre del 2025, el conjunto del Puebla se convirtió en el primer equipo en quedar eliminado del torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX.

El conjunto de la franja terminó empatando 4-4 ante Juárez en la Jornada 15 en el Estadio Olímpico Benito Juárez. La franja necesitaba llevarse la victoria para seguir teniendo posibilidades de clasificar pero al empatar, ha quedado totalmente eliminado.

¡FERIA DE GOLES! 🔥El Pueblota lo empata con un gol de último minuto y termina repartiendo puntos ante Juárez en un partido que terminó 4-4⚽ pic.twitter.com/TDKo4rdrFR — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) October 25, 2025

Con el resultado, es el primer equipo en quedar eliminado de la competición, sin posibilidades de poder clasificar a la fase final del torneo.

Los números del Puebla en el Apertura 2025

Los dirigidos por Hernán Cristante se ubican en el último lugar de la tabla con nueve puntos conseguidos al solo tener dos victorias, tres empates y diez derrotas.

Con dos jornadas por disputarse, quedando seis puntos en juego, el equipo ya no alcanza los puestos de Play In pues actualmente el décimo lugar lo ocupa Atlético de San Luis con 16 puntos. Por lo que, a lo máximo que aspira Puebla es a poder llegar a 15 puntos si gana sus dos juegos restantes.

La directiva de la franja tendrá que iniciar su preparación de cara al torneo Clausura 2026 con el objetivo de poder competir y lograr pelear por el título.

