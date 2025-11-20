OFICIAL: Equipo de la Liga BBVA MX confirma nuevo entrenador para el Clausura 2026

Este jueves 20 de noviembre, el conjunto del Puebla confirmó en sus redes sociales a su nuevo entrenador para el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX.

Se trata de Albert Espigares López, español con gran experiencia en trabajo con fuerzas básicas en diferentes equipos como Santos, Atlas y Puebla.

"El Club Puebla informa que Albert Espigares López asumirá a partir de esta fecha el cargo de Director Técnico de nuestro equipo de primera división de cara al torneo Clausura 2026.

En los últimos torneos, el proyecto deportivo del club ha buscado la proyección del talento joven hacia el primer equipo, y la llegada de Albert a la Dirección de Fuerzas Básicas a principios del 2024, permitió el desarrollo de jugadores lo cual se vio reflejado en 10 debuts en el máximo circuito, así como un cumplimiento con creces en la regla de menores durante cada torneo. Por ello, le daremos continuidad a lo sembrado pues creemos firmemente que Espigares consolidará el trabajo realizado durante todo este periodo de tiempo".

El conjunto de la franja confía en el proceso que esta teniendo Albert Espigares, de sus conocimientos y decide darle la oportunidad de dirigir a su primer equipo en la primera división de México.

ELEGIDOEl español Albert Espigares será el nuevo entrenador del Puebla que apostará a la formación de jóvenes. Albert trabajó en básicas de Santos, Atlas y Puebla. pic.twitter.com/uKQXBLNqUy — david medrano felix (@medranoazteca) November 19, 2025

Desde febrero de 2024, Albert forma parte del conjunto de Puebla al estar a cargo de Director de Fuerzas Básicas. Con su nombramientos, el club buscará tener un equilibrio en el equipo con gente experimentada pero dandole más oportunidad y visibilidad a jovenes que tengan un buen talento.

"La formación profesional de Albert Espigares incluye los títulos de entrenador bajo distintas organizaciones como la Federación Mexicana de Futbol, la Real Federacion Española de Futbol y la UEFA.De esta manera, nuestro D.T. lega para cumplir las metas que ha trazado la institución en lo que a impulso, crecimiento y promoción de futbolistas al primer equipo se refiere."

Los números que dejó Hernán Cristante

Hernán Cristante dejó al conjunto del Puebla al no tener los resultados esperados por la directiva. El dt llegó a mitad de torneo para poder recomponer el camino del equipo. Solo pudo dirigir 10 encuentros en los que logró ganar dos, empatar dos y perder seis.

Con su actuación, no logró salir del fondo de la tabla de posiciones al terminar en el lugar 18 con 12 puntos.

