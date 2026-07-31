Puebla vs Chivas de Guadalajara: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY viernes 31 de julio, partido de la Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga BBVVA MX: marcador online

Puebla vs Chivas

¿Dónde se jugará el Puebla vs Chivas de Guadalajara de la Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga BBVVA MX?

Puebla y Chivas se medirán en el marco de la Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. Dicho encuentro se disputará en el Estadio Cuauhtémoc, en la ciudad de Puebla y comenzará a las 7:00 p.m. El inmueble en la capital poblana tiene una capacidad de 47,704 aficionados.

¿Quién será el árbitro del Puebla vs Chivas de Guadalajara de la Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga BBVVA MX?

El duelo entre Puebla y Chivas será uno de los más emocionantes durante la Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX y por eso la Comisión de árbitros eligió a alguien experimentado para impartir justicia. El juez central del compromiso entre "La Franja" y el conjunto rojiblanco será Adonai Escobedo González y será acompañado por los abanderados Michel Ricardo Espinoza Ávalos y Daniel Gabriel Martínez Méndez.