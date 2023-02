Ver gratis Puebla vs Cruz Azul EN VIVO | Jornada 8 Clausura 2023

Futbol gratis. No te pierdas por las pantallas de Azteca Deportes el Puebla vs Cruz Azul, de la Jornada 8 del Clausura 2023, por Azteca 7, aztecadeportes.com y la App de Azteca Deportes, al terminar el Juárez vs León, con la mejor narración del mundo mundial.

VE PUEBLA VS CRUZ AZUL GRATIS EN VIVO

¿Cómo llegan Puebla y Cruz Azul al partido de la Jornada 8 del Clausura 2023?

Para este encuentro ambas escudras llegan con la urgencia de un triunfo, pues a pesar de que la franja suma dos victorias en el torneo, son décimoquintos en la Tabla General; por su parte, la Máquina no ha ganado en el certamen, cosa que le costó la chamba al Raúl ‘Potro’ Gutierrez, por lo que esta semana saltará al banquillo de los celestes Joaquín Moreno.

