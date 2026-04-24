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Puebla vs Querétaro EN VIVO y GRATIS, Jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

Disfruta completamente en vivo el partido entre La Franja y los Gallos Blancos en un duelo que define el orgullo

Por: Eduardo Camarena

¡Tremenda semana media! Disfruta completamente en vivo el partido entre Puebla vs Querétaro correspondiente a la Jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX desde el Estadio Cuauhtémoc, en lo que será un duelo electrizante.

Ve EN VIVO Y GRATIS este partido en Azteca 7 por televisión abierta y en el sitio web de aztecadeportes.com, además de la App Oficial de TV Azteca Deportes en punto de las 8:50 pm tiempo del centro de México este viernes 24 de abril.

El Cuauhtémoc, será el escenario en donde el La Franja y Gallos buscarán cerrar con un triunfo de oro su participación en el Clausura 2026.

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