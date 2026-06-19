Pumas anuncia REFUERZO internacional para Apertura 2026: era estrella de Pachuca

Los Pumas de la UNAM anunciaron a su nuevo refuerzo internacional de cara al Apertura 2026. El conjunto femenil de Universidad Nacional reveló la llegada de la española Andrea Pereira para el próximo torneo de la LIGA BBVA MX Femenil.

El equipo auriazul será la tercera parada de la española en el futbol mexicano. La exjugadora del FC Barcelona arribó a México para la temporada 2023 con el Club América y después jugó para Pachuca. En total, la defensora de 32 años ha jugado 157 partidos en la LIGA BBVA MX Femenil y ha logrado anotar 30 goles. Además, se despidió de las tuzas en la Concacaf W Champions Cup donde obtuvieron el tercer lugar al vencer a las Gotham.

El equipo dirigido por Roberto Medina necesitaba de mejorar la zaga para la siguiente temporada y la presencia de Pereira será clave. La futbolista española se convertirá en líder de la defensa auriazul de inmediato gracias a su capacidad de jugar con el balón con una buena visión para repartir el esférico.

Andrea Pereira llega para afrontar un nuevo reto con nuestros colores y fortalecer este proyecto dentro y fuera de la cancha. 🇪🇸🐾



💙¡Bienvenida a Pumas, Andrea! 💛#UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/TEkH7xeAxy — PumasMX Femenil (@PumasMXFemenil) June 18, 2026

Los refuerzos de Pumas para el Apertura 2026

El cuadro universitario ha decidido hacer una inversión fuerte de cara al Apertura 2026. Los pumas también añadieron a Montserrat Hernández, mediocampista que jugó en Chivas, y a la australiana Emily Gielnik, quien pasó por Rayadas de Monterrey en el Clausura 2026.

Por ahora, las Pumas han confirmado las bajas de Mónica Alvarado, Karen Becerrill y Ariatna Dorantes. La llegada de Pereira es para suplir la baja de Alvarado, que fue la líder de la defensa universitaria durante los últimos dos torneos de la Liga MX Femenil.

El Apertura 2026 comenzará el 31 de julio, pero aún no se ha revelado el calendario del torneo. Por ahora, solo se han notificado los acuerdos de la Asamblea de Dueños de los equipos de la Liga Femenil que tienen como objetivo el desarrollo del talento mexicano a corto, mediano y largo plazo.

