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Los Pumas cerca de “pelear el descenso” tras derrota vs América

Tras ser vencidos por las Águilas del America en el Clásico Capitalino; el conjunto de los Pumas con esta derrota se acerca cada vez más al descenso.

Juan Ignacio Dinenno celebra un gol con Pumas

Escrito por: Memo Gómez

Luego de perder el Clásico Capitalino ante el América, los Pumas pese a vivir un buen presente en el Torneo Apertura 2023 al situarse en la sexta posición, el conjunto universitario se acerca a los últimos lugares de la Tabla de Cocientes.

La escuadra auriazul ha arrastrado este problema desde hace varios torneos, pero tras no lograr conseguir los tres puntos el pasado sábado en la cancha del Estadio Azteca, cada vez se aproximan más a los puestos de descenso administrativo.

Cabe recordar, que los últimos tres clubes que se establezcan en el fondo de la clasificación porcentual, serán acreedores a pagar una multa millonaria.

Es por eso, que el cuadro universitario tiene que tener cuidado, ya que se encuentran a tan solo 4 puntos de distancia del antepenúltimo equipo en dicha lista, que es Necaxa. En caso de caer hasta ese lugar, se verán en la situación de ser sancionados económicamente.

El club de la UNAM necesita sumar la máxima cantidad de puntos posibles en la segunda mitad del campeonato, ya que en caso de no obtener los resultados deseados, podrían entrar a la zona de penalización.

De cara al siguiente certamen, la institución felina si no llega a despertar, estaría arrancando en la antepenúltima plaza en la Tabla de Cocientes, a tan solo seis puntos del Necaxa y con el reinicio de Mazatlán desde cero, si se concreta su ‘descenso’.

Siguientes rivales de Pumas

Los siguientes rivales de los Pumas después de enfrentar a las Águilas son dos plantillas que se sitúan actualmente fuera de la Fase Final.

Los dirigidos por Antonio Mohamed no saldrán de la Cuidad de México, por la Jornada 11 que se jugará entresemana le tocará recibir en casa a los Gallos Blancos del Querétaro comandado por Mauro Gerk.

Para finalizar la semana de fecha doble, volverán a visitar el Coloso de Santa Úrsula para medir fuerzas contra el Cruz Azul.

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