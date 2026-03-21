ÚLTIMA HORA: Pumas confirma boletos agotados para el Clásico Capitalino vs América

Este sábado 21 de marzo del 2026, el conjunto de Pumas confirmó en sus redes sociales que se han agotado los boletos para el Clásico Capitalino vs América. El equipo universitario informó que ya no hay boletos para el juego y le pidió a la afición que si no tienen boleto, no vayan al estadio.

"Aficionadas y aficionados, se les informa que LOS BOLETOS SE HAN AGOTADO para el partido de esta noche que se llevará a cabo en el Estadio Olímpico Universitario a las 21:10 horas, correspondiente a la Jornada 12 del clausura 2026.

SI NO TIENES BOLETO, NO ASISTAS AL ESTADIO"

🗣️ Aficionadas y aficionados, se les informa que LOS BOLETOS SE HAN AGOTADO ❌ para el partido de esta noche que se llevará a cabo en el Estadio Olímpico Universitario a las 21:10 horas, correspondiente a la Jornada 12 del clausura 2026. SI NO TIENES BOLETO, NO ASISTAS AL… pic.twitter.com/cf8T9g39cQ — PUMAS (@PumasMX) March 21, 2026

Con el anuncio, se espera un lleno total en el estadio para uno de los partidos con gran rivalidad del futbol mexicano. Ambas aficiones buscaran hacerse sentir y alentar a su equipo para llevarse el triunfo

Fecha y hora exacta de inicio del Pumas vs América

El encuentro de Pumas vs América se disputa este sábado 21 de marzo del 2026 en punto de las 21:10 horas tiempo del centro de México en el Estadio Olímpico Universitario.



Pumas vs América

sábado 21 de marzo del 2026

21:10 horas tiempo del centro de México

Estadio Olímpico Universitario

Así llega Pumas y América

El conjunto de Pumas llega ubicado en el quinto lugar de la tabla con 20 puntos conseguidos luego de ganar cinco encuentros, empatar cinco y perder un encuentro. Los Universitarios llegan de empatar 2-2 en casa ante Cruz Azul, por lo que buscan regresar a la senda del triunfo y mantenerse en la lucha por los primeros lugares.

Por otra parte, América llega en el séptimo lugar de la tabla con 17 puntos conseguidos al ganar cinco encuentros, empatar dos y perder cuatro. Un inicio irregular para los de André Jardine que buscan mantener su racha de victorias al llegar con dos triunfos consecutivos.