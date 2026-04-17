ÚLTIMA HORA: Pumas sufre una baja en pleno Clausura 2026

Este jueves 16 de abril del 2026, se confirmó una sensible baja de Pumas en pleno cierre del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. Los dirigidos por Mohamed sufrirán la salida de un atacante que sale del equipo de préstamo por lo que resta de la temporada en Canadá.

El futbolista que deja al equipo es el canterano Santiago López. El conjunto del Atlético Ottawa de la Premier League de Canadá fue el encargado de dar a conocer la noticia en sus redes sociales y confirmar la llagada del jugador.

"Confirmamos el fichaje del delantero internacional sub20 de Canadá, Santiago López, cedido por Pumas UNAM de primera división de México, hasta julio de 2026".

El tiempo que deja Santiago López a Pumas

Santiago López solo va a dejar a Pumas por lo que resta de temporada hasta que inicie la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El futbolista sale de prestamo sin opción de compra. El movimiento se dio a petición de la Federación de Canadá y de la Selección para que el futbolista pueda tener ritmo y pueda ser convocado para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ si logra mostrar un buen nivel en el terreno de juego.

Por lo que estos pocos partidos que le quedan, serán clave para Santiago poder mostrar un nivel destacado en el terreno de juego y así poder competir por un lugar.

Santiago López es mexicano pero sería robado por Canadá

Santiago López cuenta con la doble nacionalidad. Nació en Morelia, Michoacán, el 10 de junio de 2005, pero desde chico su familia se tuvo que ir a vivir a Canadá, tiempo en el que logró obtener la nacionalidad canadiense.

Ambas selecciones han convocado al jugador en categorias inferiores pero ahora recibe una oportunidad clara de poder colarse en la lista de convocados para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ si consigue demostrar su calidad en el terreno de juego.