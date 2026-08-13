CONFIRMADO: La dura baja de Pumas por lesión para el Apertura 2026

Este jueves 13 de agosto del 2026, con información del reportero Alejandro Puello, colaborado de TV Azteca Deportes, se ha podido confirmar que el conjunto de Pumas tiene una nueva y dura baja para el Apertura 2026 de la Liga BBVA MX.

Álvaro Angulo sufre una lesión en la Leagues Cup

Los universitarios no podrán contar con Álvaro Angulo para las siguientes tres o hasta cuatro jornadas del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX.

El futbolista Álvaro Angulo salió del partido entre Pumas vs Columbus de la Leagues Cup por una lesión y tras realizarle los estudios correspondientes luego de que se le desinflamara su rodilla, se ha podido confirmar que el futbolista sufrió de un esguince de rodilla y será baja por alrededor de tres semanas.

#LeaguesCup2026

⏱ 88’ I 🅒 Columbus 1 🆚 1 Pumas 🐾



⬅️ Sale:

Álvaro Angulo

Uriel Antuna



➡️ Entra:

Alan Medina

Ángel Azuaje #SiemprePumas pic.twitter.com/yk7rvneMlz — PUMAS (@PumasMX) August 12, 2026

En un principio se llegó a considerar que su lesión podría ser más grave, algunos reporteros mencionaron que podría ser una lesión en los ligamentos.

Se espera que el conjunto de Pumas pueda dar un comunicado en sus redes sociales en las próximas horas para dar a conocer a su afición la información ya mencionada en Azteca Deportes.

Los partidos que se perderá Álvaro Angulo con Pumas

Con su lesión, Álvaro Angulo no será considerado para las siguientes tres jornadas del torneo, perdiendose los encuentros ante:



Pumas vs Querétaro Jornada 4

Pumas vs Necaxa Jornada 5

Xolos de Tijuana vs Pumas Jornada 6

En caso de que su recuperación sea de forma adecuada, su vuelta sería para Pumas vs León de la Jornada 7. Existe la posibilidad de que para el encuentro de Xolos de Tijuana vs Pumas de la Jornada 6, pueda volver al terreno de juego o estar en la banca pero todo dependerá de la evolución del futbolista.