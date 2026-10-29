La triste comparativa de Pumas; de llegar a la final con Efraín a estos decepcionantes NÚMEROS con Esteban Solari

Los Pumas de la UNAM han tenido una de las peores temporadas en su historia reciente de la mano de Esteban Solari, entrenador argentino que llegó al club para reemplazar a Efraín Juárez pero que, sin embargo, se ha quedado muy lejos de lo que el DT mexicano logró en El Pedregal.

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Y es que, después de 14 jornadas disputadas, Pumas no solo no se encuentra en puestos de Liguilla, sino que tiene que ocurrir un milagro para que acceda a la Fiesta Grande. Por tal motivo, no está de más hacer una comparativa entre Efraín Juárez y Esteban Solari como DT’s del club capitalino.

¿Cómo le fue a Pumas con Efraín Juárez en comparación a Esteban Solari?

Más allá de la forma tan polémica en cómo Efraín Juárez se fue de Pumas, la realidad es que el entrenador mexicano hizo un magnífico trabajo al llevar al club a la gran final del Clausura 2026, esto después de una temporada regular que rozó la perfección en el terreno de juego.

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Una tarde en el gym de la Cantera 🌓 #SiemprePumas https://t.co/K1i8VaYlDP — PUMAS (@PumasMX) October 28, 2026

Pumas terminó como líder del Clausura 2026 anterior al registrar un total de 36 puntos producto de diez victorias, seis empates y un solo descalabro, así como 34 goles a favor por 17 en contra. A diferencia de esto, Esteban Solari ha tenido una campaña para el olvido pues, de 42 puntos posibles, el club solamente ha sumado 17 de estos.

Hoy, luce complicado que Pumas pueda acceder a la Liguilla del futbol mexicano como ocurrió en la temporada anterior no solo porque está obligado a sumar victorias en sus últimos duelos, sino porque también tiene que esperar resultados de otros equipos, lo cual convierte este proceso en un fracaso en relación a lo que ocurrió con Efraín.

¿Contra qué equipos cierra Pumas este Apertura 2026?

Será este viernes cuando Pumas visite el Cuauhtémoc para enfrentarse al Puebla en la Jornada 15 del Apertura 2026. Posteriormente el club tendrá un cierre de alarido, pues además de enfrentarse al América tendrá que hacer lo mismo contra Rayados de Monterrey.