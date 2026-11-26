Mientras 8 clubes de la primera división de México pelearán por el título del Apertura 2026, los Pumas están en planificación para fortalecer su plantilla tras un terrible semestre final de año. En ese sentido, se sabe que la directiva y todos los relacionados con el club entienden que urge replantearse lo que requieren en la defensa. Por ello, así se vería la renovación de la zaga auriazul para el 2027.

¿Qué pasará con la defensa de Pumas en 2027?

En general, la parte defensiva de los Pumas se percibe como el punto más débil del equipo. Aunque el caso de Rodrigo López fue destacado en general, se sabe que el joven de 25 tuvo su formación como mediocampista. Sin embargo, los centrales y la otra banda es un grupo de futbolistas que no convencen ni al cuerpo técnico ni a la afición.

Según los primeros reportes de la reestructuración que está ocurriendo con los del Pedregal, el plan es darle salida a Nathan Silva y Rubén Duarte. Sin embargo, el gran problema que se tiene desde hace años, es que los refuerzos suelen ser ineficientes para dar el ancho con el equipo. Por ello, se critican casos directos como el de Cristian Calderón.

Ante eso, se trabajará por reforzar la zaga central y algunos piden de inmediato la confianza para los canteranos. Sin embargo, también se espera que Álvaro Angulo recupere su nivel. Si esto último sucede, Rodrigo López vuelve al mediocampo y al mismo tiempo… se espera competencia para Pablo Bennevendo. Es decir, traer al menos un hombre para la central y otro para las laterales.

¿Qué se sabe de Pumas en este mercado invernal?

La primera parte de información que surgió desde diversos frentes, es que el plan es darle salida a Rubén Duarte, a Nathan Silva y como acto inmediato terminar el préstamo de Lucíano Herrera. Días antes de terminar el torneo se habló del caso de Pedro Vite o también de las inconformidades de Keylor Navas. Pero con el paso de los días se clarificará si esa es información veraz y qué nombres reforzarán al equipo desde el mercado nacional y el internacional.