Tras unas declaraciones que no confirmaron ni negaron nada sobre su futuro… Keylor Navas generó dudas alrededor de su continuidad con los Pumas. El veterano termina contrato con los auriazules a mediados del 2027. En ese sentido, las preocupaciones comenzaron ante una posible salida de cara al año calendario siguiente. ¿Quiénes serían los herederos del arco del Pedregal?

¿Quiénes serían los nuevos porteros de Pumas en caso de que Keylor Navas salga?

Aunque en estos momentos todo es especulación, pues Keylor Navas tiene contrato vigente, también se debe pensar en el futuro. Por eso, de inmediato llegaron a la mente los canteranos del conjunto de CDMX. Realmente ya son conocidos por algunas circunstancias particulares en los años recientes. Es decir, Pablo Lara y Rodrigo Parra se asoman ante las posibles salidas de los referentes de cara al 2027.

Pablo Lara es considerado un elemento con la total capacidad de solventar una posible oportunidad. Con 21 años, ya es el suplente del equipo en la primera división. Mientras que la siguiente opción es Rodrigo Parra… famoso por aquel Apertura 2025 donde tuvo que ser titular ante las lesiones del resto de arqueros con solo 17 años.

Y una tercera opción, que no es extraña en el entorno universitario, es la contratación de un extranjero de gran nivel. Sin embargo, se espera que el problema de pensar en el suplente de Keylor Navas sea algo a resolver en el futuro mediano o lejano. Ahora, muchos indican que hay otras necesidades para fortalecer el plantel en un 2027 con muchas actividades.

¿Cómo luce el futuro de Pumas y Keylor Navas?

Ya indicado que Keylor Navas tiene contrato con Pumas hasta finalizado el Clausura 2027, Pumas confirmó que Esteban Solari seguirá como DT. En ese sentido, se perciben dos misiones principales para mantener un equipo competitivo para un año donde la primera mitad tendrán Concachampions incluida.