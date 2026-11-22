El mercado de fichajes en el futbol mexicano aún no ha comenzado; sin embargo, lo anterior no exime que distintos equipos muevan sus fichas de cara a la siguiente temporada y uno de ellos es Pumas, institución que desea tener un plantel más fuerte respecto al torneo que está por terminar.

En ese sentido, uno de los nombres que ha sonado para dejar el Pedregal es Pedro Vite, mediocampista ecuatoriano que tiene ofertas del extranjero pero que, además, ha llamado la atención de algunos clubes que forman parte de la Liga BBVA MX. ¿Será la primera baja de Pumas?

¿Cuánto dinero recibiría Pumas por la baja de Pedro Vite?

Con apenas 24 años de edad, Pedro Vite se ha convertido en uno de los mejores mediocampistas que existen en la Liga BBVA MX, por lo que es un elemento vital en el esquema de unos Pumas que, sin embargo, recibirían mucho dinero si es que confirman su salida para el 2027.

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En ese sentido, el periodista Miguel Arizpe menciona que Tigres sería uno de los equipos interesados en hacerse con los servicios de Pedro Vite, lo anterior considerando que ya cuenta con experiencia internacional y que defendió los colores de su Selección en la última Copa Mundial de la FIFA.

Ahora bien, ¿cuál es el valor de Pedro Vite? Mientras el portal especializado Transfermarkt lo valúa en 6.5 millones de euros, la fuente antes mencionada considera que Tigres podría hacer uso de la cláusula de rescisión, la cual extraoficialmente sería de alrededor de 10 millones de dólares.

¿Cuáles son los números de Pedro Vite en Pumas?

El mediocampista ecuatoriano llegó a Pumas procedente del Vancouver Whitecaps en julio del 2025, por lo que está por cumplir año y medio en la institución capitalina. En esta cantidad de tiempo, el sudamericano acumula cinco anotaciones y tres pases a gol en 61 duelos disputados.