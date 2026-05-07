Pumas vs América EN VIVO y GRATIS, cuartos de final vuelta del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

¡Tremenda semana media! Disfruta completamente en vivo el partido entre Pumas vs América correspondiente a los cuartos de final de vuelta del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX desde el Estadio Olímpico Universitario, en lo que será uno de los mejores partidos de esta fecha.

Ve EN VIVO Y GRATIS este partido en Azteca 7 por televisión abierta y en el sitio web de aztecadeportes.com, además de la App Oficial de TV Azteca Deportes en punto de las 7:00 pm tiempo del centro de México este domingo 10 de abril.

C.U será el escenario en donde los Pumas buscarán darle el golpe final a las Águilas de André Jardine que han tenido un torneo irregular pero que siguen siendo peligrosos.