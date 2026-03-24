El número mágico que NECESITA Chivas de Guadalajara para calificar a la liguilla del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

El conjunto de Chivas marcha como superlíder del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX tras 12 jornadas. Se ubica en el primer lugar de la tabla con 30 puntos conseguidos al tener 10 victorias y dos derrotas.

🌻 No hubo flores amarillas, pero sí 3 golazos, un penal atajado de último minuto, 3 puntos y liderato 🔴⚪️ — CHIVAS (@Chivas) March 22, 2026

A pesar de ya tener 30 unidades y de tener una ventaja considerable a otros equipos, aún no asegura su clasificación a la Liguilla del Clausura 2026 pero lo podría lograr para la Jornada 13.

Lo que necesita Chivas para clasificar al Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

Chivas está a una victoria de poder asegurar su lugar en los Cuartos de Final del Clausura 2026. Si el Rebaño consigue vencer a Pumas en la Jornada 13 del Clausura 2026, llegaría a 33 puntos por lo que ninguno de los equipos que se ubican por debajo del octavo lugar lo alcanzaría aunque ganen sus juegos restantes y Chivas perdiera todos.

Aunque, existe otro escenario en el que consigue asegurar su boleto a Liguilla en la Jornada 13 si es que empata o pierde su partido, el rebaño necesitaría que el conjunto de Juárez pierda su encuentro ante Puebla para que así ya no lo pueda alcanzar matemáticamente en puntos. Otro escenario que le puede beneficiar a Chivas es empatar y que Juárez empate o pierda.

Gabriel Milito está cerca de poder asegurar el boleto del equipo a la Liguilla del Clausura 2026, aún asegurandolo, el equipo seguiría buscando sumar puntos para poder quedarse en los primeros lugares para poder cerrar en casa y tener el criterio de desempate a favor.

Por ahora, Chivas llega como uno de los serios candidatos para poder pelear por el título, aunque tendrá fuertes bajas para la Liguillla ya que la Selección Mexicana convocará a los jugadores de equipos del futbol mexicano previo a los Cuartos de Final para poder iniciar con los entrenamientos de cara a la Copa Mundial de la FIFA.