¿Qué es el Flag Football y por qué México es candidato a medalla en Los Ángeles 2028?

Los clavados y el ciclismo son disciplinas que han estado arraigadas en el corazón del público mexicano por los grandes exponentes que históricamente han representado al país en las distintas competiciones internacionales. Pero para los siguientes Juegos Olímpicos hay un deporte que transmite una ilusión aún más grande. Por eso aquí se te explica qué es el Flag Football y por qué México es considerado favorito a ir por medalla olímpica.

¿Qué es el Flag Football?

En español se puede traducir como Futbol Bandera o mejor conocido como Tocho/Tochito. También es correcto indicar que esta es una disciplina parecida al futbol americano. Ante eso, resulta totalmente normal que dado que los Juegos Olímpicos regresan a los Estados Unidos, este deporte se haya avalado para debutar como disciplina deportiva en Los Ángeles 2028.

La variante más general (hablando de la comparativa con el Futbol Americano) para que las personas ubiquen este deporte, es que aquí no existe el contacto directo hacia el rival. La manera en la que tú neutralizas a tus contrarios, es a través de quitarle una bandera que cada jugador tiene instalado en la cintura.

¿Por qué México es favorito en el Flag Football?

Esto ocurre así porque el equipo mexicano femenil es potencia mundial en estos momentos. De los últimos Campeonatos Mundiales y World Games, México llegó a la final en cuatro ocasiones y ganó dos, esto enfrentándose siempre a la selección de los Estados Unidos. Ante eso, la gente realmente ha tomado un cariño enorme por esta disciplina.

Con estos resultados, se le permite soñar en grande a un grupo de trabajo que se ha instalado entre la élite a nivel mundial. Un deporte de tradición entre los aficionados mexicanos se instalará en los siguientes Juegos Olímpicos, por ello se están permitiendo soñar con algo histórico rumbo al 2028.

Últimas finales de Campeonato Mundial y World Games de Flag Football Femenil.



2021 Estados Unidos🇺🇸 31-21 México🇲🇽

2022 México🇲🇽 39-6 Estados Unidos🇺🇸

2024 Estados Unidos🇺🇸 31-18 México🇲🇽

2025 México🇲🇽 26-21 Estados Unidos🇺🇸



¿Veremos la misma final en Los Angeles 2028? pic.twitter.com/bgdBiqJDdE — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) August 30, 2025

La siguiente competición de la Selección Mexicana será el Campeonato Continental de la especialidad, a celebrarse en el ya entrante mes de septiembre.

