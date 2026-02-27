Kopa Mortal: Latinoamérica entra en combate por la supremacía en Mortal Kombat 1

Warner Bros. Games anunció oficialmente la Kopa Mortal, un torneo invitacional de Mortal Kombat 1 que reunirá a algunos de los jugadores más destacados de Latinoamérica en una competencia que se desarrollará durante todo el año. El certamen podrá seguirse a través de los canales oficiales de Warner Play Latino, dentro de su iniciativa dedicada a esports y cultura gamer.

Formato competitivo: todos contra todosLa Kopa Mortal adoptará un sistema round robin en todas sus fases, tanto online como presenciales. La estructura estará dividida en dos territorios: Latinoamérica Norte y Latinoamérica Sur, con seis equipos en cada región.

Durante la fase inicial, los equipos competirán entre sí acumulando puntos en una tabla general. Los tres mejores de cada región avanzarán a semifinales, donde se disputará una nueva ronda todos contra todos para definir a los dos finalistas. De ahí saldrá el campeón que levantará la Kopa Mortal.

Calendario y sedes presenciales

La etapa de grupos se jugará en línea entre marzo y mayo, distribuida en cinco jornadas por región. Posteriormente, las instancias decisivas se llevarán a formato presencial en los estudios de un medio deportivo en distintos países.

Las semifinales se celebrarán en Argentina (octubre) y Brasil (noviembre), mientras que la gran final tendrá lugar en Chile en diciembre, cerrando el circuito competitivo con un evento de alto perfil regional.

Selección de equipos y capitanes

Entre el 17 de febrero y el 5 de marzo se revelarán los capitanes a través de las redes de Warner Play Latino. Cada uno representará un Reino del universo de Mortal Kombat durante toda la competencia.

Cada equipo estará conformado por tres integrantes: un capitán preseleccionado y dos jugadores asignados posteriormente mediante sorteo, lo que añade un componente estratégico y de adaptación en la construcción de escuadras.

¿Dónde seguir la Kopa Mortal?

La cobertura oficial se realizará a través de La Casa del Combate, el hub de entretenimiento y noticias de Warner Play Latino enfocado en esports y fighting games.

Con un formato sólido, calendario estructurado y presencia presencial en múltiples países, la Kopa Mortal se perfila como uno de los proyectos competitivos más ambiciosos para la escena de Mortal Kombat en la región. Latinoamérica está lista para el siguiente round.