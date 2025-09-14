¿Qué fue del Gato Ortiz, ex portero de Rayados y Jaguares que se volvió criminal?

Uno de los casos más particulares de una historia digna de película en los últimos años se da con este personaje. Futbolista profesional, jugando para instituciones del calibre de Rayados de Monterrey y los Jaguares de Chiapas, pero que terminó encarcelado por situaciones más que severas. Por eso, la pregunta que surge hoy es: ¿qué fue del Gato Ortiz?

¿Dónde está el Gato Ortiz en estos momentos?

El ex arquero de la primera división de México terminó su carrera justo cuando una suspensión por dopaje le hizo acercarse a la delincuencia organizada. En el 2012 él y más personas vinculadas a una banda de secuestradores cayeron en detención y se les adjudicó al menos tres participaciones en secuestros. El más sonado de ellos, el esposo de Gloria Trevi.

Él era el que ubicaba a las víctimas y pasaba la información a las personas que hacían todo el procedimiento de secuestro. Desde el 2012 estuvo en el Penal de Cadereyta, aunque sin condena, hasta que en 2017 vivió un motín bastante fuerte en dicho sitio. Por ello, en el 2019 lo condenaron con 75 años de encarcelamiento al ser culpado de secuestro agravado.

Según últimas entrevistas de medios locales, se convirtió a la religión católica, se casó en prisión y conformó dicha familia con tres hijos.

¿Quién es el Gato Ortiz, ex arquero de Rayados y Jaguares?

Omar Ortiz, mejor conocido como el Gato, fue un arquero nacido en Nuevo León y formado en las fuerzas básicas de los Rayados. En el 2000 tuvo un pequeño paso por Celaya y posteriormente hizo carrera en Necaxa, Jaguares de Chiapas (su mejor etapa como profesional), Atlante y volvió para retirarse en Monterrey. Incluso fue convocado para una Copa Oro y jugó un partido contra Guatemala.

Sin embargo todo se derrumbó cuando en 2010 se le acusó y confirmó un caso de dopaje. Esto fue gracias a una prueba que se le hizo disputando Copa Libertadores de América. Se encontró en su cuerpo oximetolona y dromostanolona. Es decir, sustancias que servirían para mejorar su rendimiento. Por ello, le suspendieron dos años de la actividad profesional, lapso donde terminó involucrado en la ya mencionada banda de secuestradores.