🇲🇽⚽ México se quedó cerca… ¿Qué faltó para dar el siguiente paso? | Los Protagonistas Extra
México luchó, compitió y estuvo cerca de la remontada ante Inglaterra, pero la clasificación se escapó. En Los Protagonistas Extra analizamos los detalles que marcaron la diferencia.
🇲🇽⚽🔥 México dejó el alma en la cancha, pero no fue suficiente. Tras la eliminación ante Inglaterra en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, surge la gran pregunta: ¿qué le faltó a la Selección Mexicana para dar el siguiente paso?