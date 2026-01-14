¿QUÉ LE PASÓ A CORREA? La falla que pudo empatar| Tigres vs Pumas | J2 | CL 2026
Ángel Correa dejó escapar una oportunidad clarísima de gol en el partido Tigres vs Pumas de la Jornada 2 del Clausura 2026, y su falla generó una pregunta entre los aficionados: ¿qué le pasó al delantero de Tigres?
Ángel Correa dejó escapar una oportunidad clarísima de gol en el partido Tigres vs Pumas de la Jornada 2 del Clausura 2026, y su falla generó una pregunta entre los aficionados: ¿qué le pasó al delantero de Tigres?