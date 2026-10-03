OFICIAL: Así quedó la calificación del Gran Premio de Bahréin, desde esta posición arrancará Checo Pérez

El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) voló sobre el Circuito Internacional de Sepang para adjudicarse de forma contundente su primera pole position de la temporada 2026 de la Fórmula 1, registrando un tiempo impecable que ratifica su jerarquía y la de su escudería en los momentos clave.

El tricampeón mundial exprimió al máximo las prestaciones de su monoplaza para detener el cronómetro en 1:35.130 (ajustándose al ritmo frenético de la sesión), demostrando una vez más su capacidad innata para aparecer en el momento preciso y así salir en el primer puesto en el Gran Premio de Bahréin.

La batalla por la primera línea estuvo al rojo vivo. El británico Lewis Hamilton, en su etapa vistiendo los colores legendarios de Ferrari, demostró destellos de su genio histórico al quedarse con la segunda posición. Hamilton confirmó que el Cavallino Rampante pisa fuerte y se perfila como una amenaza constante para los domingos de carrera. Por su parte, la sorpresa grata de la jornada vino del joven talento Isack Hadjar firmó una actuación soberbia para asegurar el tercer puesto, completando un sábado redondo para el equipo de las bebidas energéticas al colocar a sus dos bólidos en el podio de salida.

¿En qué lugar clasificó Checo Pérez en el Gran Premio de Bahréin?

Mientras la cara de la moneda brillaba en el box de Red Bull, la cruz se vivió en el garaje de Cadillac. El piloto mexicano Sergio 'Checo' Pérez sufrió un calvario durante toda la tanda cronometrada. En medio de severos problemas de configuración y falta de agarre en su monoplaza, el tapatío no logró encontrar el ritmo necesario para trascender el tráfico y los cortes de eliminatoria, culminando en un complicado puesto 22 que lo obligará a remar contra corriente en la competencia del domingo.

Con Verstappen liderando la parrilla, un Hamilton hambriento de gloria con Ferrari y un pelotón dispuesto a dar la sorpresa, la mesa está servida para una carrera electrizante donde la estrategia de neumáticos y la gestión técnica serán determinantes.La carrera comenzará a la 1 de la mañana (tiempo del centro de México) de este domingo 4 de octubre.

Clasificación completa del Gran Premio de Bahréin