¿Qué tan real es la posibilidad de que Gignac llegue a Boca Juniors?

El legado de André-Pierre Gignac en México y en los Tigres es imborrable. El francés llegó a territorio azteca en el mejor momento de su carrera y eso se reflejó en la cancha. La leyenda del conjunto regiomontano ya no renovó con los de la UANL y ahora se indica que podría seguir su carrera como jugador de Boca Juniors. ¿Qué se sabe al momento del posible movimiento rumbo al futbol argentino?

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¿Gignac realmente podría ir a Boca Juniors?

El interés de los Xeneizes no es nuevo, pues en sus mejores años con Tigres, Boca Juniors se acercó para ofrecerle un lugar al francés dentro del conjunto argentino. En su momento Gignac se negó al ofrecimiento, pero en pleno 2026 la idea podría ser un último paso del nacido en Martigues en su carrera profesional. Esto es lo que se sabe.

La información incluso viene desde Francia, pues el diario L’Equipe comentó que hay algunos aspectos que podrían facilitar el movimiento. Parece que el ex ‘10’ de Tigres se siente con las capacidades de jugar, es agente libre y la salida de Edinson Cavani abre la puerta a un fichaje que hace años se truncó. Pero todo quedaría en qué quieren ambas partes para su futuro futbolístico.

Se indica que los Tigres le ofrecieron a Gignac la posibilidad de seguir su vida profesional con algún puesto directivo dentro de la institución. En ese sentido, la decisión es si llegó el momento de terminar su carrera como futbolista de una vez por todas o pelear por una última gran aventura, en un equipo que es legendario a nivel internacional. Toca esperar algún anuncio o comunicado oficial del francés.

¿Por qué Gignac se negó a ir a Boca Juniors en el pasado?

Aunque el reto de vestir la playera de los argentinos fue una oferta que atrajo al francés, en 2022 (año donde hubo reales acercamientos, según los reportes) André-Pierre Gignac tenía contrato con los Tigres, tenía una estabilidad innegociable en la institución y además su familia estaba completamente arraigada en Nuevo León. Por ello, no se concretó un movimiento que por lo menos pintaba interesante. Ahora, se torna complicado, pero podría darse el último giro en la carrera del francés más mexicano de todos.