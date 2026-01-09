NADIE confiaba en él, pero un equipo de la Liga BBVA MX lo trajo de Ghana gracias a la Inteligencia Artificial

Los equipos de la Liga BBVA MX se siguen reforzando y preparando para el Clausura 2026 y en las últimas horas, en las redes sociales se ha dado a conocer que el conjunto del Querétaro esta cerca de concretar el fichaje de Bless Ege, futbolista proveniente de Ghana que presentará sus examente médicos y que diferentes medios han señalado que su fichaje fue gracias a la inteligencia artificial.

Bless Ege habría sido fichado por ayuda de la Inteligencia Artificial

El fichaje de Bless Ege ha sido un tema de conversación pues diferentes medios han detallado que el equipo ha decidido fichar a jugadores con ayuda de la Inteligencia Artificial.

Bless Ege es nuevo jugador de Gallos del Querétaro FC.



Cesión por 1 año con opción de compra del joven jugador ghanés de 19 años. El chico ha confirmado que ya viaja a México y que está para sumarse al cuadro juvenil, pero esperando ser de primer equipo el próximo torneo. pic.twitter.com/Y4OIoYh5fh — Kery Ruiz (@KeryNews) January 8, 2026

La nueva directiva de los Gallos, buscaría cambiar el camino del equipo y hacer fichajes que le ayuden a mejorar el nivel. Por el momento, el club no ha confirmado ni desmentido que esten haciendo uso de Inteligencia Artificial.

¿Quién es Bless Ege?

Bless Ege es un jugador de 19 años de edad, nació el 4 de abril del 2006, tiene nacionalidad de Ghana, juega como extremo derecho o centrocampista y llega procedente del Karela United FC de Ghana, donde ha disputado 15 partidos acumulando 737 minutos en el terreno de juego y ha anotado 4 goles.

Por el momento, diferentes medios aseguran que llega a prestamo de un año con opción de compra.

Las primeras palabras de Bless Ege previo viajar a México

En entrevista con Shaban Mohammed, Bless detalló su sentir por poder llegar a México.

"Estoy bien y es una experiencia nueva. Es una gran oportunidad y tengo que aprovecharla, así que tengo que ponerme al día".

"Lo vi venir. Y luego, con mi equipo y la dirección deportiva, hicieron todo lo posible para que esto sucediera. No todos los futbolistas lo consiguen, pero ellos me ayudaron tanto dentro como fuera de la cancha, así que estoy muy agradecido. En segundo lugar, también quiero agradecer a mis entrenadores".

Exclusive Interview 🇲🇽; As he departs today for Mexico, winger Bless Ege opens up about his loan move to Querétaro FC. I caught up with him for a quick chat before takeoff. pic.twitter.com/1Ru5SvXAbz — Shaban Mohammed (@ShabanMo9) January 7, 2026

"Para mí es una buena decisión y también agradezco sus esfuerzos y les agradezco mucho por haber hecho tanto por mí desde entonces. Diría que es algo nuevo, así que quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer enormemente a la gerencia deportiva, ya que me han ayudado mucho en mi carrera. Prometo hacerlos sentir orgullosos".