Querétaro 0-1 Rayados de Monterrey VER EN VIVO y GRATIS el resultado del partido de la jornada 8 del Apertura 2025 Liga BBVA MX hoy domingo 14 de septiembre

Este domingo 14 de septiembre del 2025, continua la actividad de la Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX y se enfrentan Querétaro vs Rayados de Monterrey.

El encuentro se disputa en punto de las 17 horas tiempo del centro de México y se jugará el partido en el Estadio Corregidora.

Querétaro llega ubicado en el penúltimo lugar de la tabla con cuatro puntos. Los Gallos llegan urgidos de poder sumar luego de perder en la jornada pasada ante León.

Por otra parte, Monterrey llega con seis victorias de forma consecutiva, por lo que se ubica en el segundo lugar de la tabla con 18 puntos. En caso de ganar, terminaría la jornada en el primer lugar de la tabla.

