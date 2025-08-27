¿Quién es Henrique Simeone, canterano del Botafogo que fue convocado por la Selección Mexicana?

En las últimas horas, la Selección Mexicana de Futbol trajo consigo la convocatoria Sub-18 para la gira que tendrán en tierras europeas. Dentro de este listado una de las sorpresas más grandes fue la de Henrique Simeone, quien actualmente forma parte del Botafogo de la primera división brasileña.

seleccion mexicana

Henrique Simeone, mediocampista por naturaleza, fue una de las grandes sorpresas que la Selección Mexicana tuvo en esta convocatoria para la gira europea que tendrá en los próximos días. Ante tal situación, no está de más conocer un poco sobre este elemento, quien desde ya ha comenzado a llamar la atención.

¿Cuántos años tiene Henrique Simeone y dónde nació?

Nacido en Río de Janeiro, Brasil, Henrique SImeone es un elemento de apenas 18 años de edad que puede jugar tanto en la contención como de mediocampista más adelantado. Una de las cosas que llama poderosamente la atención es su triple nacionalidad, pues puede jugar tanto para México como para Brasil y Portugal.

¿Cuál es su cláusula de salida para emigrar del Botafogo?

De acuerdo con información del portal Geoglobo, Henrique Simeone recientemente firmó con el Botafogo este año y hasta junio del 2028, por lo que, según citando a la fuente, este contaría con una cláusula de salida de 30 millones de dólares; es decir, alrededor de 500 millones de pesos al tipo de cambio actual.

¿En dónde será la gira de la Selección Mexicana?

Cabe mencionar que la gira de la Selección Mexicana se llevará a cabo en Bilbao, España, bajo la batuta del técnico Alex Diego. En este punto, es preciso decir que, quien descubrió a Henrique Simeone, fue el propio Andrés Lillini, esto previo a que el Botafogo le diera un contrato profesional en marzo de este año.

🇲🇽✅¡COMPLETAMENTE OFICIAL!🇧🇷



✍Henrique Simeone (18), jugador del Botafogo, ha sido convocado a la Selección Mexicana Sub-18.



❤El mediocampista expresó sentirse feliz y orgulloso de vestir la camiseta del Tri



👏Gran trabajo de Andrés Lillini pic.twitter.com/wloNlDpfvD — Jovenes Futbolistas MX (@Jovenesfutmx) August 27, 2025

La gira que la Selección Mexicana tendrá en España incluye cotejos ante escuadras como la Real Sociedad y el Athletic de Bilbao; además, la inclusión de Simeone forma parte del deseo de la escuadra nacional por expandir su horizonte respecto a jugadores con otras nacionalidades, como ha ocurrido en el pasado con Obed Vargas o Alex Padilla.