Juvenil mexicano jugará en Austria; ¿quién es?

Mientras que unos esperaban fichajes de las figuras consolidadas en el futbol nacional, es otro juvenil el que pone el ejemplo. Aunque algunos daban por hecho el fichaje, Jesús Montesano estará en pruebas en un club de Austria. Con eso, buscaría dar el salto definitivo a una de las ligas que tienen mayor proyección a nivel mundial, pues básicamente son semillero de las grandes ligas europeas. Así luce el futuro inmediato para el canterano del León.

¿Cómo está el panorama para Jesús Montesano en Austria?

Se indica que Jesús Montesano recién vivió un viaje extenso para llegar a territorio austriaco. Por esta razón, se espera que en los próximos días su futuro inmediato se decida para ver cómo su carrera puede dar un vuelco total. El joven nacido en León cuenta con 18 años y probará suerte en el Kapfenberger SV en lo que se indica como un conjunto de pruebas de una semana.

El club se encuentra en la segunda división del futbol austriaco y mostró interés en las capacidades del muchacho que cumple 19 años el próximo febrero. Justamente esta modalidad es algo que se ha visto en distintos juveniles mexicanos que buscan su fichaje en Europa, donde van a mostrarse delante de los cuerpos técnicos de los clubes donde se prueban.

En el caso de Jesús, el hombre al que buscará convencer es Abdullah Ibrakovic, bosnio que dirige al club y con el cual estuvo trabajando desde el inicio de esta semana. Con ello, se espera que la proyección del defensor mexicano logre un nuevo paso que lo convertiría en un perfil irrepetible dentro de la baraja de futbolistas mexicanos.

¿Cuántos futbolistas mexicanos han jugado en Austria?

Esta respuesta es poco conocida por la gente y los medios en general, pues aunque hay conteos de todos los futbolistas que han jugado en Europa (nacidos en México), no contabilizan el año que Hugo Sánchez estuvo en el FC Linz de Austria en la temporada 1995-96. E incluso la IA de Google y espacios como Transfermarkt indican el paso de Edgar García de Dios en el mismo club… pero entre 1996 y 1997.