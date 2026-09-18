Eligió jugar con Estados Unidos antes que con la Selección Mexicana y no lo convocaron

Alejandro Zendejas tuvo la posibilidad de representar a México internacionalmente, pero escogió jugar para Estados Unidos. El delantero del Club América participó de la justa mundialista con el seleccionado estadounidense, aunque tuvo poco rodaje y ahora Mauricio Pochettino deja en claro que no es una prioridad dentro del equipo.

El entrenador argentino dio a conocer la lista de convocados de Estados Unidos para afrontar la fecha FIFA del mes de septiembre y su nombre fue una de las grandes ausencias. Zendejas no forma parte de la convocatoria del conjunto de las Barras y Estrellas, que jugará contra Perú, Chile, México y Canadá durante las próximas semanas.

El poco rodaje que ha tenido Zendejas con Estados Unidos

Alejandro Zendejas fue incluido por Mauricio Pochettino en la convocatoria de Estados Unidos para el Mundial 2026, pero tuvo una participación prácticamente testimonial. El atacante del América debió esperar hasta el último partido de la fase de grupos para debutar, cuando ingresó al minuto 77 en la derrota por 3-2 frente a Turquía.

Alejandro Zendejas, jugador de Estados Unidos|Crédito: @azensaa_ / IG

El futbolista únicamente disputó los 13 minutos finales del tiempo reglamentario y no volvió a ser utilizado durante la fase de eliminación directa. De esta manera, cerró su primera Copa del Mundo sin goles ni asistencias y con una sola aparición.

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Su ausencia en la nueva convocatoria confirma que comenzó el ciclo rumbo a 2030 fuera de las primeras opciones de Pochettino. El entrenador apostó por una renovación profunda del plantel y llamó a 13 jugadores que todavía no han debutado con la selección mayor, reduciendo todavía más el espacio para Zendejas.

La razón por la que Zendejas escogió Estados Unidos sobre México

Zendejas nació en Ciudad Juárez, Chihuahua, pero creció en El Paso, Texas, y realizó buena parte de su formación futbolística en Estados Unidos. Incluso representó al conjunto de las Barras y las Estrellas en categorías inferiores y formó parte del equipo que disputó el Mundial Sub-17 de 2015.

Alejandro Zendejas con Estados Unidos|Crédito: @azensaa_ / IG

El atacante llegó a disputar dos encuentros amistosos con la Selección Mexicana, aunque no había completado el cambio de federación exigido por la FIFA. Al no tratarse de partidos oficiales reconocidos para definir su elegibilidad, todavía conservaba la posibilidad de elegir al país que representaría definitivamente.

En marzo de 2023, el jugador confirmó que defendería a Estados Unidos. Zendejas explicó que la decisión fue complicada debido a su vínculo con ambas culturas, pero reconoció que haber crecido en territorio estadounidense, conocer a varios integrantes del equipo y sentirse cómodo dentro de ese entorno inclinaron la balanza.

“Amo a mis dos culturas. Crecí en Estados Unidos y conozco a la mayoría de los chicos de la selección estadounidense”, explicó tiempo después. El futbolista consultó la decisión con su familia y aseguró sentirse en paz con haber elegido al combinado norteamericano.