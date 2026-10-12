Guillermo Almada revela cómo se tomó Rodolfo Cota la noticia de ser suplente en Club América

Mientras un futbolista confesó por qué decidió cambiar al América por Chivas, en el conjunto azulcrema también se dio el regreso de Luis Ángel Malagón a la portería durante el empate 1-1 ante Rayados de Monterrey. Esto provocó que se hable de Rodolfo Cota; y Guillermo Almada no esquivó el tema.

Así como Matías Almeyda habló de la polémica con Miguel Borja tras el partido, el entrenador Guillermo Almada también se refirió a una situación que involucró a uno de sus guardametas. El director técnico uruguayo explicó cómo reaccionó Rodolfo Cota cuando supo que Malagón volvería a ocupar la portería del América en la Jornada 11 del Apertura 2026.

Rodolfo Cota sería el jugador que podría salir del América ante la falta de minutos|@rodocota

¿Qué dijo Guillermo Almada sobre Rodolfo Cota y Luis Ángel Malagón?

Almada destacó la actitud de Cota después de comunicarle la decisión de devolverle la titularidad a Malagón. El técnico aseguró que el experimentado arquero respaldó la determinación del cuerpo técnico y reconoció el trabajo de ambos.

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“Cota es un caballero. Hablé con él en la semana que nos íbamos a decidir y enseguida aportó su respaldo a Malagón y a la decisión que nosotros habíamos tomado”, explicó el entrenador. El estratega también incluyó a Tapia entre las opciones que tiene el América para defender su portería.

América 🦅 “(Rodolfo) Cota es un caballero. Hablé con él en la semana y no sólo respaldó a (Luis Ángel) Malagón, sino también mi decisión”. Así responde Guillermo Almada sobre su decisión de devolver a “Mala” la titularidad. https://t.co/ZDDjtbOUJP — León Lecanda 🦁 (@Leonlec) October 11, 2026

Cota entendió el regreso de Malagón

El entrenador azulcrema resaltó que Cota aceptó la decisión sin generar problemas dentro del plantel. Además, reconoció las buenas actuaciones que el arquero tuvo mientras Malagón permanecía fuera de las canchas.

Almada también elogió la respuesta de Malagón frente a Monterrey, partido en el que completó los 90 minutos y evitó una anotación rival en un mano a mano. Para el DT, su rendimiento fue una recompensa al trabajo y a su paciencia.

Guillermo Almada enfrenta su primer gran problema en Club América|Club América

¿Qué le había pasado a Malagón?

Luis Ángel Malagón regresó a la titularidad del América después de una prolongada ausencia por una ruptura del tendón de Aquiles izquierdo. La lesión ocurrió en marzo, durante el partido de ida de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup ante Philadelphia Union, y requirió una intervención quirúrgica.

El problema físico lo mantuvo fuera de las canchas durante aproximadamente siete meses y le impidió disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con México. Ahora regresó y pelea el puesto con Cota en el América.

