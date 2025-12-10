¿A cuántos ROUNDS y en QUÉ PESO será la pelea de Marco Verde ante Raphael Igbokwe?
Marco Verde ante Raphael Igbokwe, sucederá en Mazatlán y será la cuarta pelea del boxeador en su año de debut, en el que ha ido en ascenso mostrando cada vez más recursos.
El peleador Marco Verde se enfrentará ante Raphael Igbokwe en la ciudad natal del boxeador de Mazatlán, choque que marcará el cuarto enfrentamiento de Verde en su carrera como profesional en este muy nutrido 2025. El medallista va en ascenso puliendo sus habilidades y preparándose ante los retos del 2026.
Marco Verde, pugilista de 23 años de edad verá actividad en su casa y Centro de Usos Múltiples será el escenario ideal para medirse ante este estadounidense que tiene por mucho, más experiencia que el mexicano aunque eso no precisamente es significado de mayores capacidades.
Raphael Igbokwe tiene una carrera de 17 peleas ganadas con siete nocauts, además de seis derrotas con tres nocauts en una trayectoria que comenzó el 14 de marzo del 2015.
Prácticamente son 10 años de diferencia en cuanto a ventaja de experiencia y busca hacerse de una victoria más y para Verde, supone el reto más relevante del azteca en su aún muy joven carrera pugilista.
Rounds y peso de la pelea de Marco Verde vs Raphael Igbokwe
El enfrentamiento del mexicano Marco Verde en quien además descansan muchas expectativas para el boxeo mexicano, sucederá en la división de las 160 libras y está anunciada a suceder en seis episodios, el mismo número de rounds que ha tenido en sus tres combates previos.
De hecho entre el mes de marzo y mayo se trazó el camino de su carrera en el 2025, con cuatro combates perfilados precisamente a suceder en Culiacán, Arabia Saudita, Las Vegas y concretamente cerrar su año de debut en Mazatlán.
A falta de confirmación, Marco Verde tiene visualizado para el 2026 ir subiendo en cuanto a número de episodios, con suma precaución, considerando que en el terreno amateur los pleitos suceden solo a tres rounds.
Estas son las tres peleas que respaldan a Marco Verde
- Marco Verde vs Michel Polina - 5 de marzo 2025 - victoria por TKO
- Marco Verde vs Cristian Montero - 12 de julio 2025 - victoria por DU
- Marco Verde vs Sona Akale - 13 de septiembre 2025 - victoria por TKO