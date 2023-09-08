¿Quién será el primer jugador de la NBA en ganar $80MDD por año?

Estamos en la era globalizada del basquetbol, donde los sueldos de la NBA se elevan por los aires, al mero estilo de los basquetbolista buscando el aro para encestar La oferta y la demanda en el deporte hace que el ingreso de estas super-estrellas de las duelas aumente con el paso de las temporadas a cantidad estratosféricas.

Actualmente Stephen Curry de los Warriors de Golden State, tiene el mayor salario anual de la NBA, al ganar 52 millones de dólares en la próxima temporada 2023-2024 (Michael Jordan ganó 33,1 millones de dólares en la temporada 97-98, lo que ahora serían 55,2 millones en la época actual), cifra que está cada vez más cerca de ser duplicada para el siguiente gran contrato récord en la liga, que apunto a un personaje europeo, Luka Doncic. El base estrella esloveno de los Mavericks de Dallas, Luka Dončić, ganará más de 40 millones de dólares esta temporada, pero, todo parece indicar que duplicará esa cifra en su siguiente gran contrato.

Ese siguiente cheque grande debería llegar en 2025. Es uno de los ocho jugadores que serán elegibles para firmar acuerdos “supermax”, si obtiene una selección All-NBA esta temporada. Eso es un buen augurio para el europeo, ya que ha sido seleccionado para el primer equipo All-NBA en cada uno de los últimos cuatro temporadas.

Será un salto significativo ver un salario de 80 millones de dólares en dos años, al considerar que actualmente el tope ronda los 50 MDD por año.

Doncic es sin duda una de las estrellas jóvenes más brillantes de la NBA. Ocupó el segundo lugar en la liga con 32,4 puntos por partido, el máximo de su carrera, y también promedió 8,6 rebotes, 8,0 asistencias y 1,4 robos.

Sin embargo, la brillantez de Doncic aún no ha llevado a un éxito significativo en la postemporada para los Mavs.

Después de llegar sorpresivamente a las Finales de la Conferencia Oeste en 2022, los Mavericks no lograron entrar a los playoffs la temporada pasada después de terminar con un récord de 38-44, esto a la adquisición del también estrella, Kyrie Irving.

Se espera que un campo de entrenamiento completo beneficie la asociación entre Doncic e Irving. Quizás la temporada 2023-24 sea donde el jugador de 24 años dé el siguiente paso hacia la contienda por el Jugador Más Valioso para demostrar que es digno de un acuerdo millonario para llenar sus arcas, y confirmarse como uno de los rostros del futuro en la NBA.