Estos son los jugadores extranjeros con más títulos en la Liga BBVA MX

A nada de que una nueva final de la Liga BBVA MX se concrete, vienen a la mente grandes figuras no nacidas en México que le entregaron grandes actuaciones a los aficionados. Por ello, vale la pena recordar a los extranjeros que hicieron historia en el balompié mexicano, bañándose de gloria con diversos títulos colectivos en sus distintos equipos.

¿Quiénes son los extranjeros con más títulos en México?

La historia del balompié nacional se ha forjado con base en diferentes talentos de distintas nacionalidades. Aunque en estos momentos hay serias charlas respecto a la cantidad de no nacidos en México que se deben permitir en los equipos, estos recuerdan la importancia de elegir buenos futbolistas para reforzar las respectivas plantillas del máximo circuito de la Liga MX.

Ante eso, cada uno de los nombres que se encuentran en este listado, son bastante reconocidos en la era moderna. A continuación el TOP10 de extranjeros más ganadores en la historia de la Liga BBVA MX.

André-Pierre Gignac - 12 títulos.

Nahuel Guzmán - 12 títulos.

Damián Álvarez - 12 títulos.

Julián Quiñones - 11 títulos.

Guido Pizarro - 10 títulos.

José María Basanta - 10 títulos.

Igor Lichnovsky - 10 títulos.

Chaco Giménez - 9 títulos.

Gabriel Caballero - 9 títulos.

Miguel Calero - 9 títulos.

¿Alguien alcanzará a Gignac y Nahuel en este listado de extranjeros?

El listado tiene nombres bastante interesantes, que tienen en común que son futbolistas contemporáneos. Por ello, se entiende también que antes no existían tantos torneos ni participaciones en competiciones fuera de la liga. Y además, también se comprende que los Tigres vivieron su época dorada. Los tres primeros puestos son futbolistas que formaron parte del conjunto regiomontano, dejando una huella que se puede definir como histórica.

Y con la final de vuelta que se disputará ante Toluca, Gignac y Nahuel pueden alejarse en la cima de ranking. Ambos llegaron para formar parte de una institución que vivió su mejor época de la historia. Aunque todavía tienen que vencer a los mexiquenses, el francés y el argentino ya escribieron su nombre en letras de gloria dentro del balompié mexicano.