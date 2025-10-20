Esta es la espectacular cifra de Julián Quiñones en Arabia; ¿es el delantero mexicano en mejor momento?

La Selección Mexicana ha tenido algunos casos de naturalizados que son llamados para el proceso con Javier Aguirre. Ahí uno de los perfiles más interesantes es el de Julián Quiñones, quien se está haciendo de una carrera poderosa en Arabia. Estas son las cifras que lo ponen como el delantero en mejor forma.

Julián Quiñones habla sobre su primer gol con la Selección Mexicana

Te puede interesar - ¿Cuántos millones gana Julián Quiñones en Arabia?

¿Cuántos goles lleva Julián Quiñones desde su llegada a Arabia?

Tras convertirse en un referente del americanismo, el nacido en Colombia decidió probar suerte en el futbol árabe, y desde su llegada no ha parado de anotar goles. En 40 partidos que disputó en los distintos torneos del país asiático, ya acumula 32 anotaciones y además, ya repartió 8 asistencias. Es decir, ha marcado o asistido en una ocasión por cada partido donde le ha tocado tener minutos con su club.

Este domingo anotó un triplete y por ello muchos lo colocan como el delantero en mejor forma del futbol mexicano, pues a algunos referentes les ha costado mucho iniciar la presente campaña 2025-26. Y ese buen momento, los aficionados mexicanos esperan que se traslade al momento que Julián llegue al seleccionado mexicano.

¿Cuántos goles lleva Julián Quiñones en la presente temporada?

Quiñones se ha posicionado como parte de los mejores goleadores de la competencia árabe. Se coloca en el tercer sitio de la tabla goleadora con seis anotaciones, solamente detrás de Joao Félix (8) y Joshua King (7).

El triplete de este domingo 19 de octubre, lo concretó ante el Neom Sports Club, mientras que los otros tantos llegaron contra Al-Najma, Al Hila y Al-Fateh.

¿Cuándo regresará Julián Quiñones con la Selección Mexicana?