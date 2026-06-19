Estas son las posibles bajas que Cruz Azul tendría de cara al Apertura 2026

El equipo ya reportó (o en eso se encuentra) para el inicio de la pretemporada. Aunque el silencio básicamente fue absoluto hasta el momento, Joel Huiqui ya estaría trabajando en su plantel. La plantilla de Cruz Azul realmente luce fortalecida y sin compras anunciadas, la gente está ocupada en las salidas… donde dos son las que realmente preocupan.

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¿Cuáles serán las bajas de Cruz Azul para este Apertura 2026?

Es sabido que el campeón regularmente tiene una pretemporada más corta y todo se vuelve un poco caótico entre torneos. Pese a que el Mundial sigue en curso, la Liga BBVA MX decidió iniciar cuando se jueguen los últimos suspiros de la justa mundialista. Y es que el calendario queda todavía más justo, pues a principios de agosto deben disputar la Leagues Cup 2026.

Por ello, cuando muchos movimientos ya se dieron y otros clubes iniciaron desde hace días sus pretemporadas, el silencio con La Máquina no le sienta bien a algunos. Pero la preocupación se enfoca en dos futbolistas que son bastante relevantes. El primero es el jugador sensación de la selección mexicana, Erik Lira, quien es prácticamente un hecho que va a Europa. Y el otro es Gabriel Fernández, quien acabó contrato este mismo mes.

El mediocampista lleva meses con distintos ojeadores del futbol europeo encima, por lo que parece que logrará el salto terminando su participación con México. Mientras que el Toro finalizó contrato y no se dijo absolutamente nada sobre conversaciones entre las partes, por lo que no sería raro verle salir.

¿Qué otros jugadores podrían salir de Cruz Azul este verano de 2026?

Los dos casos indicados son los jugadores que básicamente están fuera de la institución, a falta de que se haga oficial. Pero hay rumores alrededor de ciertos futbolistas que resultan interesantes.