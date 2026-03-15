Conoce a todos los porteros que jugaron en un Mundial con México

A menos de 100 días de jugarse la Copa Mundial de la FIFA, las listas de seleccionados son los temas más importantes para los distintos públicos. Por ello, estos repasos históricos de los nombres de los porteros que se subieron a la lista final para defender el arco de México conforman un artículo de valor. Estos son los arqueros mexicanos que tienen un lugar especial en la historia del balompié azteca.

Grêmio 1 - 1 Red Bull Bragantino| Resumen y Goles | Jornada 5 |Brasileirao 2026 | Azteca Deportes

¿Quiénes son los porteros que jugaron para México en los mundiales?

La posición de arquero es una que generalmente no causa problemas para los estrategas nacionales. Sin embargo, tras el final de la etapa de titular de Guillermo Ochoa, muchos indican que la portería no se siente tan segura como lo fue históricamente. Por ello, a unas semanas del torneo internacional, no se ve claro quién será el arquero titular.

En ese sentido, estos son los nombres de los porteros mexicanos que al menos acumularon un minuto en cancha defendiendo el arco tricolor.

Mundial Uruguay 1930 - Óscar Bonfiglio e Isidro Sota.

Mundial Brasil 1950 - Antonio "La Tota" Carbajal.

Mundial Suiza 1954 - Antonio "La Tota" Carbajal y Salvador Mota.

Mundial Suecia 1958 - Antonio "La Tota" Carbajal.

Mundial Chile 1962 - Antonio "La Tota" Carbajal.

Mundial Inglaterra 1966 - Antonio “La Tota” Carbajal e Ignacio Calderón.

Mundial México 1970 - Ignacio Calderón.

Mundial Argentina 1978 - Pilar Reyes y Pedro Soto.

Mundial México 1986 - Pablo Larios.

Mundial Estados Unidos 1994 - Jorge Campos.

Mundial Francia 1998 - Jorge Campos.

Mundial Corea/Japón 2002 - Óscar Pérez.

Mundial Alemania 2006 - Oswaldo Sánchez.

Mundial Sudáfrica 2010 - Óscar Pérez.

Mundial Brasil 2014 - Guillermo Ochoa.

Mundial Rusia 2018 - Guillermo Ochoa.

Mundial Qatar 2022 - Guillermo Ochoa.

En total han sido 12 los arqueros que tuvieron la fortuna de cuidar la portería de México en una Copa Mundial. Y de ahí, los dos que lo hicieron en casa fueron Ignacio Calderón y Pablo Larios. Ahora la duda es quién o quiénes serán los terceros en jugar en casa esta justa.

¿Quién será el portero titular de México en 2026?

Aunque la pelea parecía que estaba entre dos arqueros, la lamentable lesión de Luis Malagón dejó la pelea en un solo nombre. Por ello, si no ocurre nada extraño, Raúl Tala Rangel será el portero de Javier Aguirre en la próxima Copa Mundial de la FIFA. Sin embargo, ahora quedan los nombres de los dos que serán los suplentes. Por eso estos meses serán cruciales para que se defina el llamado final del Vasco.