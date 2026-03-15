logo deportes horizontal
QUIERO VER
Fútbol
mexico Argentina Portugal _0035__0005_ESPAN╠âA.webp _0027__0013_FRANCIA.webp _0028__0012_CROACIA.webp _0012__0028_BRASIL.webp _0031__0009_ALEMANIA.webp _0024__0016_INGLATERRA.webp _0032__0008_PAI╠üSES-BAJOS.webp _0033__0007_BELGICA.webp _0013__0027_URUGUAY.webp _0001__0039_ESTADOS-UNIDOS.webp _0020__0020_GHANA.webp _0002__0038_CANADA╠ü.webp _0016__0024_MARRUECOS.webp _0030__0010_NORUEGA.webp _0014__0026_COLOMBIA.webp _0026__0014_COSTA-DE-MARFIL.webp _0036__0004_SUIZA.webp _0025__0015_ARABIA-SAUDI.webp _0008__0032_COREA-DE-SUR.webp _0022__0018_SUDAFRICA.webp Egipto _0034__0006_AUSTRIA.webp _0017__0023_TUNEZ.webp Ecuador _0015__0025_PARAGUAY.webp _0003__0037_JAPON.webp _0040__0000_PAA╠üNAMA.webp _0037__0003_ESCOCIA.webp _0019__0021_ARGELIA.webp _0009__0031_JORDANIA.webp _0005__0035_REPUBLICA-ISLAMICA-DE-IRA╠üN.webp _0023__0017_QATAR.webp _0004__0036_NUEVA-ZELANDA.webp _0038__0002_HAITI.webp _0007__0033_UZBEKISTAN.webp _0039__0001_CURAZO.webp _0021__0019_CABO-VERDE.webp
Breaking News

¡Increíble! El objeto MÁS INESPERADO de Messi que Inter Miami pone en venta

Conoce a todos los porteros que jugaron en un Mundial con México

Aunque en este proceso existieron dudas, México siempre ha tenido leyendas en el arco. Por ello este recuento de todos los que jugaron un Mundial es especial.

quienes-son-todos-porteros-jugaron-mundial-con-mexico
|Crédito: Instagram - @yosoy8a y @jorgecamposof

Escrito por: Pablo García - Marktube

A menos de 100 días de jugarse la Copa Mundial de la FIFA, las listas de seleccionados son los temas más importantes para los distintos públicos. Por ello, estos repasos históricos de los nombres de los porteros que se subieron a la lista final para defender el arco de México conforman un artículo de valor. Estos son los arqueros mexicanos que tienen un lugar especial en la historia del balompié azteca.

Grêmio 1 - 1 Red Bull Bragantino| Resumen y Goles | Jornada 5 |Brasileirao 2026 | Azteca Deportes

¿Quiénes son los porteros que jugaron para México en los mundiales?

La posición de arquero es una que generalmente no causa problemas para los estrategas nacionales. Sin embargo, tras el final de la etapa de titular de Guillermo Ochoa, muchos indican que la portería no se siente tan segura como lo fue históricamente. Por ello, a unas semanas del torneo internacional, no se ve claro quién será el arquero titular.

En ese sentido, estos son los nombres de los porteros mexicanos que al menos acumularon un minuto en cancha defendiendo el arco tricolor.

  • Mundial Uruguay 1930 - Óscar Bonfiglio e Isidro Sota.
  • Mundial Brasil 1950 - Antonio "La Tota" Carbajal.
  • Mundial Suiza 1954 - Antonio "La Tota" Carbajal y Salvador Mota.
  • Mundial Suecia 1958 - Antonio "La Tota" Carbajal.
  • Mundial Chile 1962 - Antonio "La Tota" Carbajal.
  • Mundial Inglaterra 1966 - Antonio “La Tota” Carbajal e Ignacio Calderón.
  • Mundial México 1970 - Ignacio Calderón.
  • Mundial Argentina 1978 - Pilar Reyes y Pedro Soto.
  • Mundial México 1986 - Pablo Larios.
  • Mundial Estados Unidos 1994 - Jorge Campos.
  • Mundial Francia 1998 - Jorge Campos.
  • Mundial Corea/Japón 2002 - Óscar Pérez.
  • Mundial Alemania 2006 - Oswaldo Sánchez.
  • Mundial Sudáfrica 2010 - Óscar Pérez.
  • Mundial Brasil 2014 - Guillermo Ochoa.
  • Mundial Rusia 2018 - Guillermo Ochoa.
  • Mundial Qatar 2022 - Guillermo Ochoa. 
@aztecadeportes ¿Quién para sustituir a Luis Ángel Malagón? 🤔 Varios porteros pueden ser opciones para sustituir al arquero del América de cara a la Copa Mundial de 2026 🧤 #ConLosProta #AztecaDeportes #Deportes #Futbol #Mexico ♬ sonido original - AztecaDeportes

En total han sido 12 los arqueros que tuvieron la fortuna de cuidar la portería de México en una Copa Mundial. Y de ahí, los dos que lo hicieron en casa fueron Ignacio Calderón y Pablo Larios. Ahora la duda es quién o quiénes serán los terceros en jugar en casa esta justa.

¿Quién será el portero titular de México en 2026?

Aunque la pelea parecía que estaba entre dos arqueros, la lamentable lesión de Luis Malagón dejó la pelea en un solo nombre. Por ello, si no ocurre nada extraño, Raúl Tala Rangel será el portero de Javier Aguirre en la próxima Copa Mundial de la FIFA. Sin embargo, ahora quedan los nombres de los dos que serán los suplentes. Por eso estos meses serán cruciales para que se defina el llamado final del Vasco.

Tags relacionados
Notas - Selección Azteca

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://live.adn40.mx/
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo
  • Regional News
  • adn40
  • Mundo Sorprendente TV
  • Vida Plena TV
  • TV Azteca Internacional
Programación de TV Azteca En Vivo