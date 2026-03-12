OFICIAL: El equipo del futbol mexicano que no podrá disputar sus próximos tres partidos en su estadio

La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol sancionó al conjunto del Racing de Veracruz de la Liga Premier de México con tres partidos sin poder jugar en su estaido de local.

El Racing de Veracruz no podrá jugar sus siguientes tres juegos de local en el estadio Unidad Deportiva Hugo Sánchez Márquez. Motivo por el cual han tenido que disputar sus encuentros en las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol.

"La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol celebró el pasado 2 de marzo una sesión extraordinaria, donde nuestro club fue sancionado con un veto de 3 partidos para La Casa del Monstruo Morado, sanción que acataremos de manera puntual.

Por ello, Racing de Veracruz anuncia que los próximos 3 compromisos de nuestro primer equipo se jugarán de la siguiente manera:

Serie A

* Jornada 22: sábado 7 de marzo, Vs. Inter Playa del Carmen, 10:00 horas en Federación Mexicana de Futbol

* Jornada 24: sábado 21 de marzo Vs. Jaguares FC, en Federación Mexicana de Futbol en horario por confirmar.

* Jornada 26: sábado 11 de abril Vs. Cañoneros FC, con sede y horario por confirmar".

Las sanciones al Racing de Veracruz

El Racing de Veracruz recibió las fuertes sanciones luego de unos incedentes que ocurrieron al terminar el encuentro entre el Racing y el Celaya en la Jornada 20 de la Liga Premier de México. Diferentes medios aseguraron pelea entre los aficionados de ambos clubes que terminó en una tragedia pues uno de los seguidores del Celaya terminó perdiendo vida.

Es por eso que ante la seriedad del asunto impusieron las fuerte sanciones de;

"El Club Racing de Veracruz fue sancionado con:

- Prohibición de acceso por dos años al grupo de animación del club para los partidos que el equipo dispute como local".

"Racing de Veracruz también se hizo acreedor a una sanción del 40% de 8,000 UMAs".