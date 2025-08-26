Fue campeón de la Liga BBVA MX con Cruz Azul, hoy es dueño de una escuela tras retirarse

Rafael Baca fue parte de la consagración de la novena estrella que la Máquina de la Cruz Azul obtuvo en el Guardianes 2021 de la Liga BBVA MX, misma que significó su, hasta ahora, último campeonato nacional. Ahora bien, ¿qué ocurrió con el jugador una vez que abandonó la institución?

Querido por algunos, pero principalmente criticado por la mayoría de aficionados, Rafael Baca concluyó su participación con Cruz Azul para, posteriormente, formar parte de la segunda división de los Estados Unidos. Actualmente, se sabe que el mexicano cuenta con una escuela de futbol. ¿Quieres conocer más al respecto?

¿Qué edad tiene Rafael Baca y en qué año llegó a Cruz Azul?

Nacido en San Juan, Michoacán, el 11 de septiembre de 1989, Rafael Baca fue un futbolista mexicano que se desempeñó principalmente como mediocampista de contención, aunque en distintas ocasiones disputó minutos como interior o, bien, tirado hacia alguna de las bandas.

Después de su paso por el San Jose de la MLS, Rafael firmó un contrato con Cruz Azul el 20 de diciembre del 2013, convirtiéndolo en su refuerzo para el siguiente torneo. Cabe mencionar que el contención estuvo prácticamente una década con la institución, por lo que formó parte de la novena estrella obtenida en 2021.

¿Cuáles fueron los números de Rafael Baca en Cruz Azul?

Rafael Baca confirmó su salida de la Máquina de Cruz Azul en julio del 2023 en medio de algunas polémicas relacionadas a su estadía en el club, por lo que, si bien algunos fanáticos lamentaron su partida, la mayoría celebró el hecho de que abandonara la institución capitalina.

Pese a ello, vale decir que sus números no son para nada desagradables. Y es que, de acuerdo con Transfermarkt, Baca disputó un total de 22,724 minutos distribuidos en 311 partidos con Cruz Azul, mismos en donde acumuló 9 anotaciones y 8 pases a gol.

Rafael Baca, ¿dueño de una escuela de futbol en Estados Unidos?

Tras formar parte de un par de equipos de la segunda división norteamericana, Rafael Baca se convirtió en agente libre, por lo que, prácticamente, se retiró del profesionalismo. A partir de esta situación, buscó la forma de seguir obteniendo ganancias, por lo que tomó la decisión de abrir una escuela de futbol.

Es así como el exjugador de Cruz Azul lidera, junto a Ramiro Corrales, una escuela llamada RR Soccer Training, la cual se encuentra en la secundaria Del Mar en San Jose California, en los Estados Unidos. El programa de entrenamiento, según El Heraldo Deportes, va de los 80 a los 340 dólares.