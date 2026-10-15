Rafael Câmara sustituirá a Esteban Ocon en el equipo Haas: 3 claves para entender este cambio

La Fórmula 1 vuelve a tener un cambio increíble. Haas confirmó la contratación del brasileño Rafael Câmara como piloto titular para la temporada 2027, en una decisión que marca el final de la etapa de Esteban Ocon con la escudería estadounidense.

Mientras que en Red Bull un piloto se lamentó por competir ante Franco Colapinto e hizo recordar a Checo Pérez, en Haas se produjo un movimiento que apuesta por el talento joven. Câmara, de 21 años, firmó un contrato multianual y llegará a la máxima categoría después de conquistar la Fórmula 3 en 2025 y ser candidato al título de Fórmula 2 en 2026.

1. Rafael Câmara llega a Haas después de destacar en las categorías inferiores

El brasileño pertenece a la Ferrari Driver Academy desde 2021 y construyó una trayectoria ascendente en las categorías formativas. En 2024 ganó el Campeonato Europeo de Fórmula Regional y un año después, en 2025, conquistó la Fórmula 3.

En la temporada 2026 de Fórmula 2, Câmara compite con Invicta Racing y suma 207 puntos, tres victorias en carreras principales, seis podios y cinco poles, con dos rondas todavía por disputarse.

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2. Esteban Ocon dejará su asiento después de dos temporadas

La llegada de Câmara implica la salida de Ocon, quien se incorporó a Haas en 2025. El francés cuenta con experiencia en la Fórmula 1 y una victoria en el Gran Premio de Hungría de 2021, pero no continuará con el equipo estadounidense en 2027.

La decisión abre el debate sobre el equilibrio entre experiencia y juventud. Mientras Ocon ya conoce las exigencias de la categoría, Câmara tendrá que adaptarse a los monoplazas y demostrar que puede trasladar sus buenos resultados.

3. Haas refuerza su vínculo con Ferrari y apuesta por el futuro

Câmara compartirá equipo con Oliver Bearman, otro piloto formado en la Ferrari Driver Academy. La escudería destacó que la experiencia con el británico influyó en su confianza en los jóvenes que llegan desde el programa de desarrollo de Ferrari.

|REUTERS

Ayao Komatsu, director de Haas, valoró tanto la velocidad del brasileño como su adaptación durante una prueba privada en Portimão, Portugal, donde condujo el VF-25. El equipo considera que tiene potencial para seguir creciendo.

Con este fichaje, Haas apuesta por una alineación joven para 2027. El desafío de Câmara será convertir sus resultados en las categorías inferiores en rendimiento dentro de la F1.

