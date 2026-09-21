La Fórmula Uno sufrirá un importante cambio que alterará las carreras 

La Fórmula 1 reducirá la distancia de sus Grandes Premios a partir de 2027. La FIA aprobó que las carreras pasen de los tradicionales 305 kilómetros a un máximo de 290, una modificación que representa entre dos y tres vueltas menos, dependiendo de las características de cada circuito.

¿Por qué se reducirán las distancias en los Grandes Premios de la Fórmula 1?

La decisión está directamente relacionada con las nuevas unidades de potencia que entrarán en vigor la próxima temporada y con el equilibrio previsto entre el motor de combustión interna y la parte eléctrica. La normativa establecerá una relación cercana al 60/40 entre ambas fuentes de potencia, con una participación eléctrica mucho mayor que la actual.

El cambio también obliga a modificar las condiciones de funcionamiento del motor de combustión. Para compensar la potencia térmica dentro del nuevo esquema, los monoplazas necesitarán un mayor flujo de combustible. Ese incremento generó una dificultad concreta para los equipos, ya que los chasis actuales no cuentan con depósitos capaces de almacenar el volumen necesario para completar los 305 kilómetros habituales.

Por esa razón, la FIA optó por reducir la distancia total de las carreras. El objetivo es adaptar la duración de los Grandes Premios a las características de los nuevos monoplazas sin obligar a los equipos a modificar de manera desproporcionada el diseño de los depósitos de combustible.

La modificación forma parte de una serie de ajustes aprobados para acompañar la llegada de la normativa técnica de 2027. Entre ellos también aparece una mayor flexibilidad ante interrupciones provocadas por lluvia o incidentes.

La FIA eliminó el límite máximo de tres horas para la duración total de un Gran Premio cuando existen interrupciones. Sin embargo, se mantiene el límite de dos horas de competencia efectiva en pista. También habrá mayor margen para ampliar las sesiones de entrenamientos libres cuando una bandera roja o las condiciones meteorológicas impidan completar el programa previsto.

Three weeks, three very different challenges 😍



The triple-header is upon us, starting in Baku!#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/Ac5QL14BoQ — Formula 1 (@F1) September 21, 2026

¿Qué otros cambios habrá?

Otro de los cambios estará relacionado con las cajas de cambios. Después de consultar a los fabricantes y al Comité Asesor Deportivo, la FIA decidió eliminar la homologación específica de las cajas de cambios para 2027.

Esto permitirá que los proveedores tengan mayor libertad para desarrollar sus transmisiones y adaptar sus soluciones a las nuevas unidades de potencia.

La reducción de los Grandes Premios, por tanto, será una consecuencia visible de una transformación mucho más profunda. La Fórmula 1 se prepara para una generación de monoplazas en la que la energía eléctrica tendrá un peso considerablemente mayor y en la que cada componente deberá adaptarse a un nuevo equilibrio entre rendimiento, combustible y eficiencia.