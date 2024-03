Rayados “aplasta” al Inter Miami previo al duelo en CONCACAF Champions Cup

El duelo entre Rayados e Inter Miami, dentro de los Cuartos de Final de la CONCACAF Champions Cup ha atraído las miradas de los aficionados del futbol pero antes, los regios han “aplastado” al club de la MLS.

Se mantiene en duda la participación de Lionel Messi. El argentino ha sufrido una lesión que lo alejará de las canchas durante algunos partidos pero su regreso podría ser precisamente ante los regios, aunque habrá que esperar.

Te puede interesar: Filtran foto del ‘Cabecita’ Rodríguez con su nuevo equipo

¿Es México favorito contra Panamá en Nations League? | En Caliente

El nuevo ranking de la CONCACAF

La CONCACAF reveló el nuevo ranking tras los partidos disputados dentro de la Champions Cup y la gran novedad, es el regreso del Inter Miami al Top 10. El equipo del ‘Tata’ Martino subió ocho posiciones, luego de clasificarse a los Cuartos de Final.

Los regios por su parte se mantienen en la parte alta, por encima del América, Tigres, Pachuca y León, como los primeros cinco clasificados. Posteriormente está el Columbus Crew, que también disputará los Cuartos de Final de la CONCACAF Champions Cup.

¡Dominio mexicano!🇲🇽



La Concacaf dio a conocer el ranking de los mejores 10 clubes de la zona y la Liga MX se lleva de calle a la MLS.



El top cinco tiene puros equipos mexicanos y de los 10 en la selecta lista, solo tres son de los Estados Unidos.



¿Faltó algún equipo?👀… pic.twitter.com/yV1QCtthXm — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) March 19, 2024

En la séptima posición están las Chivas de Fernando Gago, que ya quedaron fuera del torneo al ser eliminados por el América. Justo detrás del Rebaño, está el Inter Miami.

El Top 10 lo completan el Toluca y el Philadelphia Union, ambos ya eliminados de la CONCACAF Champions Cup.

¿Cuándo se juegan los Cuartos de Final de la CONCACAF Champions Cup?

Los partidos de ida de los Cuartos de Final de la CONCACAF Champions Cup, se jugarán entre el 2 y 3 de abril. Los partidos de vuelta serán entre el 9 y 10 del mismo mes.

Columbus Crew vs Tigres - martes 2 de abril - 5:00 PM

New England vs América - martes 2 de abril - 7:00 PM

Inter Miami vs Rayados - miércoles 3 de abril - 6:00 PM

Herediano vs Pachuca - miércoles 3 de abril - 8:00 PM

Tigres vs Columbus Crew - martes 9 de abril - 6:15 PM

América vs New England - martes 9 de abril - 8:30 PM

Pachuca vs Herediano - miércoles 10 de abril - 6:15 PM

Rayados vs Inter Miami - miércoles 10 de abril - 8:30 PM

Te puede interesar: Revelan la fecha en la que regresaría Nahuel Guzmán de su lesión