Raúl Jiménez explica el motivo de su festejo tras su gol al Chelsea en la Premier League

El pasado miércoles 7 de enero del 2026, Raúl Jiménez se enfrentó junto al Fulham al Chelsea en la Jornada 21 de la Premier League y el mexicano terminó marcando un gol clave para la victoria de su equipo que se terminó volviendo viral en las redes sociales por su peculiar forma de celebrarlo.

El atacante mexicano de 34 años de edad puso el 1-0 del partido al minuto 55, con un gran remate de cabeza, que terminó siendo colocado pegado al poste, inalcanzable para el portero. En su festejo, Raúl empezó a correr rumbo al tiro de esquina y en un momento terminó dando un salto para posteriormnete caer al suelo como bulto.

Su forma de festejar se volvió viral en las redes sociales pues nunca había hecho algo parecido y llamo bastante la atención la altura qur tomo con su brinco y la forma en la que temrinó cayendo.

Tras finalizar el encuentro, Jiménez se tomó un momento ante las cámaras para explicar el motivo de su festejo y detalló que no fue algo planeado, que tuvo en mente aventarse de rodillas pero no quería ser amonestado, por lo que prefirió aventarse.

"Primer el festejo fue algo que me salió ahí al momento, porque yo iba pensando la emoción de hacer el gol. Iba pensando tirarme de rodillas pero ya no podemos, ya nos amonestan, entonces dije ¿Qué hago? y solamente me avente, me acordé de ese festejo del FIFA y dije este, así como va".

Raúl Alonso Jiménez celebrando el gol de la victoria contra el Chelsea: pic.twitter.com/7Gu1w2xiMN — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) January 8, 2026

Así fue la victoria del Fulham ante el Chelsea

El conjunto del Fulham sumó tres puntos claves al vencer al Chelsea en un juego que fue condicionado para los Blues al recibir una expulsión al minuto 22 del primer tiempo y perder a Cucurella del terreno de juego.

Con un hombre de más, los locales aprovecharon y lograr irse arriba en el marcador al minuto 55 con un gol de Jiménez. Chelsea logró responder y al minuto 72, Delap logró marcar el empate.

Fulham no bajó los brazos y al minuto 81, Wilson consiguió el gol de la victoria con un disparo rapido y que terminó saliendo colocado al poste más lejano del portero.