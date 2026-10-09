Henry Martín está listo para ser convocado por la Selección Mexicana: esto es lo que dijo

Henry Martín vive un gran momento en el Club América. Tras haber sufrido altibajos, durante el último tiempo consiguió levantar su nivel y hoy pelea por el campeonato de goleo de la Liga BBVA MX, siendo el máximo anotador de su equipo. Ante este presente alentador que vive el delantero, se postuló para ser uno de los convocados de Rafael Márquez en el próximo llamado.

El atacante mexicano tuvo una entrevista con Claro Sports donde abordó varios temas y uno de ellos fue la Selección Mexicana. Henry aprovechó para enviarle un mensaje a Rafa Márquez y dejar en claro que quiere ser considerado en los microciclos y convocatorias del seleccionado azteca.

¿Qué dijo Henry Martín sobre representar a México?

“Es muy difícil decirle que no a la Selección. Mientras uno se sienta bien físicamente, que pueda competir, siempre voy a levantar la mano. Lo más lindo de ser deportista es representar a tu país. Yo siempre voy a estar disponible si se me requiere, y si no, también me toca apoyar”, expresó el delantero del América ante las cámaras.

Dichas declaraciones llegan en un contexto donde el puesto de delantero centro tambalea dentro de la Selección Mexicana. Julián Quiñones y Raúl Jiménez no pudieron estar disponibles en esta fecha FIFA por lesión, y jugadores como Santiago Gimenez aún no dieron la talla vistiendo la camiseta del equipo nacional.

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En la misma entrevista, Henry Martín señaló que no haber formado parte de la convocatoria para el Mundial 2026 le dolió mucho y que hizo todo lo posible para estar en el radar de Javier Aguirre.

“No haberlo conseguido (jugar el Mundial) me dolió mucho, pero con el América es un sueño estar acá y quisiera estar muchos años. Me perdí un año y quisiera ganar un año para dar alegrías. Me siento mejor física, anímica y mentalmente; los goles irán cayendo cuando tengan que caer”, confesó.

Henry Martín anota dos goles en el Juárez vs América en la Jornada 5 de la Liga MX.|Christian Torres Chavez/MEXSPORT

Los números de Henry Martín en el Apertura 2026

Henry Martín acumula seis goles y dos asistencias en ocho partidos disputados del Apertura 2026. Esto quiere decir que el capitán del América promedia una participación directa de gol por encuentro, números que respaldan su intención de volver a la Selección Mexicana.

Una de sus actuaciones más destacadas llegó en la Jornada 10, cuando marcó un triplete en la victoria por 4-2 frente a Necaxa. El delantero fue fundamental para que las Águilas remontaran el marcador en el Estadio Victoria y se mantuvieran en la pelea por los primeros puestos.

Tras haber atravesado una etapa marcada por las lesiones, Henry vuelve a tener continuidad y protagonismo en el ataque azulcrema. Su presente le permite levantar la mano, aunque deberá esperar para conocer si Rafael Márquez lo considera en el próximo llamado del conjunto nacional.