Crisis de mexicanos en Europa: Raúl Jiménez y Johan Vásquez buscan estabilidad de cara al Mundial 2026

Raúl Jiménez y Johan Vásquez, referentes del futbol mexicano en Europa, atraviesan situaciones delicadas con sus respectivos clubes. El Fulham suma cuatro derrotas consecutivas en la Premier League, tras caer 2-1 ante Newcastle en la jornada que recién terminó, lo que lo coloca en la posición 17 de la tabla. Jiménez fue titular y disputó los 90 minutos, aunque no logró concretar ninguna anotación.

En sus últimos nueve encuentros, el conjunto inglés solo ha ganado dos partidos, empatado dos y perdido cinco, acercándose peligrosamente a la zona de descenso. La falta de resultados ha puesto presión sobre el delantero mexicano, quien busca recuperar su nivel.

Johan Vásquez y el Genoa: liderar en medio de la crisis

Por su parte, Johan Vásquez enfrenta un escenario similar en Italia. El defensa mexicano, capitán del Genoa, vivió otra derrota en la Serie A con marcador de 2-1 ante Torino en la reciente jornada. Hasta ahora, el equipo italiano no ha conseguido victorias en la presente temporada, afectado por la falta de contundencia ofensiva y errores defensivos que complican su posición en la tabla.

Como líder dentro del plantel, Vásquez mantiene la cohesión del equipo, intentando recuperar la confianza de sus compañeros y sostener la disciplina táctica en momentos críticos. Su rol va más allá de lo futbolístico, buscando estabilizar un equipo que atraviesa serias dificultades.

Desafíos y expectativas de los mexicanos en Europa

Ambos jugadores son piezas clave del futbol mexicano en el Viejo Continente. Jiménez y Vásquez trabajan para revertir la situación con sus clubes, mientras se preparan de cara al Mundial 2026. Su desempeño en la temporada será determinante para mantenerse como referentes y llegar con gran nivel a la justa mundialista.